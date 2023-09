Les résidents de Yellowknife pourraient rentrer chez eux mercredi

De nombreux résidents de Yellowknife pourraient regagner leur domicile cette semaine, après une évacuation de trois semaines en raison des incendies de forêt dévastateurs qui ravagent les Territoires du Nord-Ouest.

Dès mercredi à midi HAR, la ville rouvrira officiellement ses portes au grand public, selon Caroline Wawzonek, députée à l’Assemblée législative et ministre des Finances des Territoires du Nord-Ouest.

« Je pense que les gens sont très heureux de savoir qu’il existe désormais un délai pour que les résidents de Yellowknife et les communautés environnantes puissent revenir », a déclaré Wawzonek, dans une entrevue accordée dimanche à la chaîne d’informations CTV. « Je ne sais pas si je décrirais cela comme une bonne semaine. Je pense qu’il va y avoir des transitions assez stressantes pour beaucoup de gens.

Certains travailleurs essentiels et leurs familles ont déjà été autorisés à revenir à partir du week-end de la fête du Travail, un calendrier stratégique qui permet aux services d’urgence, aux services de santé de base, aux épiceries, aux pharmacies et aux premiers intervenants de se préparer à une réouverture plus large mercredi.

Wawzonek a déclaré que les Territoires du Nord-Ouest ont tiré certaines leçons clés de la dernière crise et que le territoire a besoin de davantage d’efforts d’atténuation en matière de catastrophes et de financement pour y faire face.

« Il y a une foule de problèmes que nous connaissons déjà, que nous avons soulevés et signalés », a-t-elle déclaré. « Cette urgence a vraiment mis en évidence les types d’impacts que peuvent avoir ces types d’impacts lorsque vous devez faire face à une urgence. »

Environ 70 pour cent des résidents du territoire ont fui leur domicile à la suite de l’ordre d’évacuation émis le 16 août pour Yellowknife et les communautés voisines des Premières Nations de Ndilo et Dettah.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a déclaré qu’il attendait avec impatience le retour des résidents, mais exhorte les gens à respecter le calendrier, selon un communiqué de Shane Thompson, ministre des Affaires municipales et communautaires du territoire.

« Cela contribuera à rendre la rentrée plus sûre et plus organisée », a déclaré Thompson. « Veuillez ne pas retourner vers la frontière entre les Territoires du Nord-Ouest et l’Alberta avant le mercredi 6 septembre. Aucune aide n’est disponible dans le nord de l’Alberta pour les résidents qui envisagent de déménager vers le nord en attendant la levée de l’ordre. »