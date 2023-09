Les résidents de Westside Road évacués par l’incendie de forêt de West Kelowna sont autorisés à rentrer chez eux

Un certain nombre de propriétés le long de Westside Road qui faisaient l’objet d’un ordre d’évacuation en raison de l’incendie de forêt de McDougall Creek ont ​​été déclassées en alerte d’évacuation mercredi après-midi, ce qui signifie qu’elles peuvent rentrer chez elles.

Les opérations d’urgence de Central Okanagan, en consultation avec le BC Wildfire Service, le West Kelowna Fire Rescue, le district régional des services d’incendie de Central Okanagan et la GRC, ont déclassé les propriétés suivantes de l’état d’alerte vers 17 heures mercredi :

CHEMIN BANCROFT

CHEMIN BANFF

CHEMIN BAIRD

CHEMIN BOLTON

PARCOURIR RD

DENISON DR

EDITH CRT

HELDON CRT

RESORT DU LAC OKANAGAN (toutes les propriétés)

CHEMIN JENNY CREEK

SIEMENS RD

TRADERS COVE RD

WESTSIDE PL

183 CHEMIN OUEST

211 CHEMIN OUEST

111, CHEMIN WESTSIDE N

112, CHEMIN WESTSIDE N

117, CHEMIN WESTSIDE N

124, CHEMIN WESTSIDE N

125, CHEMIN WESTSIDE N

128, CHEMIN WESTSIDE N

131, CHEMIN WESTSIDE N

137, CHEMIN WESTSIDE N

141, CHEMIN WESTSIDE N

159, CHEMIN WESTSIDE N

175, CHEMIN WESTSIDE N

191, CHEMIN WESTSIDE N

203, CHEMIN WESTSIDE N

411, CHEMIN WESTSIDE N

1 386 WESTSIDE RD ​​N (Sauf 370, 375 et 380 Bear Forest Service Rd)

Pour vérifier votre adresse et consulter une carte des zones toujours en ordre d’évacuation ou en alerte, visitez cordemergency.ca/map.

Westside Road est maintenant ouvert et les résidents peuvent rentrer chez eux via l’extrémité sud de la route. Les conducteurs peuvent s’attendre à des retards, car un tronçon de la route entre le parc régional de Raymer Bay et le parc provincial Bear Creek sera à circulation alternée à une seule voie. Les conducteurs sont priés de ne pas descendre de leur véhicule ou de s’arrêter dans cette section de la route pendant qu’une odeur dans la région continue de faire l’objet d’une enquête, ont indiqué les opérations d’urgence du centre de l’Okanagan le 13 septembre.

Les résidents qui reviennent dans la région sont désormais en alerte d’évacuation, ce qui signifie qu’ils doivent être prêts à partir à tout moment et à s’absenter de chez eux pendant une période prolongée.

Il existe certaines propriétés où l’électricité n’a pas encore été rétablie, malgré tous les efforts de BC Hydro. Ceux qui rentrent chez eux et découvrent qu’ils n’ont pas d’électricité peuvent contacter BC Hydro au 1-800-224-9376.

Étant donné que les résidents retourneront dans des maisons qui ont été sans électricité pendant une période prolongée, il est recommandé qu’ils consultent leurs assureurs sur la façon de gérer les aliments avariés, les réfrigérateurs et les congélateurs avant de commencer à jeter des articles ou des appareils électroménagers. Le Centre des opérations d’urgence propose un ramassage en bordure de rue des réfrigérateurs et congélateurs en ruine. Pour plus d’informations sur ce service, cliquez ici.

Certains systèmes d’approvisionnement en eau privés de la région ont été endommagés par l’incendie à des degrés divers, jusqu’à un avis de non-consommation. Selon l’état de leur eau potable, les résidents voudront peut-être apporter de l’eau potable avec eux à leur retour chez eux. Il est conseillé aux résidents de faire un suivi auprès de leur fournisseur d’eau pour plus d’informations. Visitez le site potablewaterforeveryone.ca/advisorymap pour savoir qui est votre fournisseur d’eau.

Restez à jour via le site d’urgence de CORD et abonnez-vous pour recevoir des mises à jour électroniques sur cordemergency.ca. Pour plus d’informations, contactez la ligne d’information au 250-469-8490 (local) ou au 1-877-569-8490 (sans frais).

L’incendie de forêt de McDougall Creek s’est déclenché le 15 août et sa superficie est estimée à 13 940 hectares. Il est toujours classé comme hors de contrôle.

Brendan Shykora

