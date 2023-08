Les résidents de Twin Lakes rentrent chez eux alors que les incendies de forêt près de Penticton s’améliorent

Les résidents de Twin Lakes ont été ravis jeudi soir lorsque les ordres d’évacuation entourant l’incendie de forêt d’Upper Park Rill Creek, près de Penticton, ont été levés.

L’ordre d’évacuation a été annulé à 19h30 pour les 96 propriétés situées le long du chemin Grand Oro et du chemin Yellow Brick. Les propriétés de la zone resteront en alerte. Willowbrook Roadd, dans le secteur de Yellow Brick Road, sera ouvert à la circulation.

L’annulation est en vigueur pour les domaines suivants :

Zone électorale C comprenant le chemin Yellowbrick, le chemin Orofino Creek, Ripley Lake et Madden Lake

Zone électorale I comprenant Grand Oro et Grand Oro Branch Road

Zone électorale G, y compris sur Grand Oro Road

Les conditions météorologiques favorables ont entraîné une faible activité des incendies ces derniers jours. Pour cette raison, le district régional d’Okanagan Similkameen (RDOS) a annulé l’ordonnance. Les alertes d’évacuation demeurent et les résidents doivent être prêts à partir à tout moment. Une carte interactive montrant les ordres d’évacuation et les alertes en cours est disponible sur Emergency.rdos.bc.ca.

Jeudi, l’incendie a reçu un soutien aérien continu et les équipages ont exécuté de petits allumages manuels pour renforcer les gardes et aider au terrain. Les équipes de pompiers continuent également d’utiliser des machines lourdes pour lutter contre l’incendie. Des équipes de protection restent également sur place pour les structures de la zone.

La taille de l’incendie reste de 1 830 hectares.

Les équipes de lutte contre les incendies continuent d’utiliser des machines lourdes pour combattre l’incendie et créer des protections pour les machines et des lignes de structure. Des équipes de protection restent également sur place pour les structures de la zone.

Transports Canada et le BC Wildfire Service interdisent l’utilisation de drones de toute taille à proximité d’un incendie de forêt. L’exploitation de tout aéronef non associé à des activités de lutte contre les incendies dans un rayon de cinq milles marins autour d’un incendie, y compris les véhicules aériens sans pilote (UAV ou drones), est illégale. Quiconque interfère avec les efforts de lutte contre les incendies de forêt s’expose à des sanctions allant jusqu’à 100 000 dollars et/ou jusqu’à un an de prison.

