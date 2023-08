Les résidents de Summerland reçoivent une question claire sur le référendum sur les centres de loisirs

Le libellé a été déterminé pour un référendum sur un nouveau centre de loisirs à Summerland.

Lors de la réunion du conseil du 8 août, le conseil de Summerland a approuvé le libellé de la question pour le référendum d’automne, qui est nécessaire pour déterminer le soutien au remplacement de l’installation vieillissante.

La question, sous réserve de l’approbation provinciale, se lira comme suit : « Appuyez-vous la Corporation du district de Summerland d’emprunter jusqu’à 50 millions de dollars avec intérêts, sur une période n’excédant pas 30 ans, afin de financer la construction d’un nouveau centre de loisirs pour être situé au 8820 Jubilee Rd. E., par voie de règlement d’autorisation de prêt n° 2023-016 ? »

Si le référendum est adopté, l’emprunt sera payé par les taxes foncières et les taxes sur les parcelles.

De plus, la municipalité travaille sur un plan de communication pour présenter des informations sur le projet de centre récréatif. Le plan de communication comprendra des publications sur les réseaux sociaux, des communiqués de presse hebdomadaires et des clips vidéo.

Le remplacement du centre récréatif a été identifié comme une priorité par le conseil.

Le bâtiment existant a 47 ans et est à la fin de sa durée de vie utile, ce qui a été confirmé par le rapport d’évaluation de l’état des installations de 2018. Le rapport indique que les systèmes mécaniques, électriques et de piscine du bâtiment ont déjà dépassé leur durée de vie utile. De plus, le bâtiment est en mauvais état, avec des fuites d’air et d’eau et un potentiel de moisissure.

Le bâtiment actuel consomme environ 86 % d’énergie en plus par unité de surface au sol qu’une piscine moyenne. L’établissement ne dispose pas non plus de vestiaires entièrement accessibles, universels, familiaux ou non sexistes.

Le référendum aura lieu cet automne. S’il est adopté, les travaux de conception seront achevés en 2024 et les travaux de construction commenceront à ce moment-là. La date d’achèvement visée est 2026.

Le site de la piscine de remplacement est en face de l’aréna Summerland et du club de curling Summerland. Cet emplacement a été sélectionné en mars 2022.

Il est proposé que la nouvelle installation soit 60 % plus grande que le centre aquatique et de conditionnement physique Summerland existant sur l’avenue Kelly.

La municipalité a des informations sur le projet affichées sur son site Web à summerland.ca/parks-recreation/rec-centre.

