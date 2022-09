Les résidents de Streator pourraient payer 75 cents de plus sur leurs factures d’ordures dès le 1er octobre, après que Waste Management, son transporteur sous contrat, ait proposé le supplément pour payer l’augmentation du prix du carburant.

Le conseil municipal de Streator a accepté mardi de donner au directeur municipal David Plyman et à son équipe administrative l’autorisation de négocier l’augmentation des tarifs avec l’entreprise.

Waste Management demande une augmentation de 75 cents d’ici le 1er octobre, portant les frais de service mensuels à 22,45 $.

Selon l’entente entre la ville et Waste Management, l’entreprise peut modifier les tarifs en fonction de toute augmentation des coûts due à des circonstances incontrôlables d’un commun accord avec la ville. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, la ville ou Waste Management peut résilier le contrat en donnant un préavis de 90 jours à l’autre partie.

Le conseil municipal n’a pas voulu remettre en cause l’accord. Le maire Tara Bedei a déclaré que la gestion des déchets a fourni à la ville un bon service et que la qualité des services compétitifs de transport des ordures a été remise en question par d’autres conseils. Le personnel de la ville a signalé que la gestion des déchets avait répondu aux ratés avec des ramassages le lendemain et a même fourni à la ville elle-même des services supplémentaires.

“J’ai l’impression qu’aller soumissionner serait risqué”, a déclaré Bedei, notant également qu’il n’y avait aucune garantie que la ville serait en mesure de trouver un accord plus compétitif.

Le directeur municipal David Plyman a déclaré que l’accord serait rédigé de telle manière que si les coûts de carburant diminuaient, cela se refléterait dans les factures d’ordures. L’avocate de la ville, Sheryl Churney, a informé la ville de préciser dans l’accord quand d’autres ajustements de carburant seront effectués pour apporter de la clarté à toute situation future. Waste Management a proposé de revoir les prix du carburant tous les quatre mois afin de fixer le supplément carburant.