Les résidents de ST Vincent qui n’ont pas eu leurs jabs Covid sont interdits d’être évacués sur des navires de croisière après deux éruptions volcaniques sur l’île.

Une deuxième explosion du volcan La Soufrière a été observée vendredi, six heures après son éruption pour la première fois en plus de 40 ans.

Les scientifiques préviennent que les explosions pourraient se poursuivre pendant des jours, voire des semaines, et que le pire pourrait être encore à venir. Crédit: AP

Ashfall a été enregistré aussi loin du volcan que l’aéroport international d’Argyle à environ 20 km. Crédit: Reuters

Les insulaires fuient pour sauver leur vie à la suite de deux énormes explosions Crédit: Reuters

Plus tôt dans la journée, l’organisation de gestion des urgences de l’île, Nemo, a tweeté pour confirmer que la majorité du pays subissait des coupures de courant à la suite d’une autre explosion qui a ravagé l’île.

Leur tweet disait: « Panne de courant massive à la suite d’un autre événement explosif sur le volcan La Soufrière.

« Foudre, tonnerre et grondements. La majorité du pays est hors de pouvoir et couverte de cendres. »

Au fur et à mesure que la crise se déroulait, les capains des navires de croisière s’étaient portés volontaires pour évacuer les résidents de l’île.

Mais lors d’une conférence de presse hier, le Premier ministre de Saint-Vincent, Ralph Gonsalves, a confirmé que seuls ceux qui avaient été vaccinés contre le coronavirus seraient autorisés à monter à bord des navires.

Il a dit: « Le médecin-chef identifierait les personnes déjà vaccinées afin que nous puissions les faire monter sur le navire. »

Les résidents qui n’ont pas été piégés mais qui sont susceptibles de l’avoir reçu à temps pour se joindre aux évacuations des navires de croisière ne seraient pas autorisés à embarquer en raison d’effets secondaires possibles tels que «la tête dans la tête».

La Soufrière, qui est en sommeil depuis des décennies, a commencé à montrer une activité volcanique en décembre, mais celle-ci a augmenté cette semaine.

Le volcan a depuis craché des panaches de cendres sombres de 3,7 milles dans les airs.

Ashfall a été enregistré aussi loin du volcan que l’aéroport international d’Argyle à environ 20 km.

L’éruption de vendredi est la première grande éruption depuis 1979 a transformé les villes et villages luxuriants de l’île en une version sombre et grise d’eux-mêmes.

Une forte odeur de soufre était inévitable aujourd’hui et la cendre recouvrait tout, s’infiltrant dans les maisons, les voitures et le nez, et obscurcissant le soleil qui rend l’île si populaire auprès des touristes.

Chellise Rogers, qui vit dans le village de Biabou, qui se trouve dans une zone de Saint-Vincent considérée comme sûre, a déclaré qu’elle pouvait entendre un grondement continu.

Elle a dit: « C’est exaltant et effrayant en même temps, dit-elle. (C’est la) première fois que je suis témoin d’une éruption volcanique. »

Les scientifiques préviennent que les explosions pourraient se poursuivre pendant des jours, voire des semaines, et que le pire pourrait être encore à venir.

Le premier coup n’est pas nécessairement le plus gros coup que ce volcan donnera, a déclaré Richard Robertson, géologue au Centre de recherche sismique de l’Université des Antilles, lors d’une conférence de presse.

Environ 16 000 personnes ont dû fuir leurs communautés couvertes de cendres avec autant d’effets personnels qu’elles pouvaient dans des valises et des sacs à dos.

Mais il n’y a eu aucun rapport faisant état de personnes tuées ou blessées par l’explosion initiale ou par celles qui ont suivi.

L’île a été inondée de cendres grises Crédit: Reuters

Le Premier ministre de Saint-Vincent, Ralph Gonsalves, a confirmé que seuls ceux qui avaient été vaccinés contre le coronavirus seraient autorisés à monter à bord du navire Crédit: Reuters