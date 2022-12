Les résidents de St. Charles verront une légère augmentation de la part de la ville de la facture d’impôt foncier – Shaw Local

Les résidents de St. Charles devraient voir une légère augmentation de leurs taxes foncières municipales l’année prochaine à la suite d’une augmentation proposée de 3,4 % de la partie de la facture fiscale de la ville.

Le Conseil municipal de Saint-Charles le 19 décembre, a voté 7 contre 3 pour approuver la taxe foncière de 24,3 millions de dollars pour 2022. De ce montant, la ville réduirait 10 165 001 $ dans son intégralité.

Les échevins du 1er arrondissement Ron Silkaitis et les échevins du 4e arrondissement David Pietryla et Bryan Wirball ont voté « non ». Les impôts fonciers de l’Illinois sont payés un an à terme échu.

Après l’abattement, l’estimation de la taxe d’exploitation totale est de 14 186 283 $. C’est 464 199 $ ou 3,38 % de plus que les extensions 2021 de 13 722 084 $ de l’an dernier.

Le propriétaire d’une maison dont la juste valeur marchande est de 300 000 $ sur la facture d’impôt foncier paierait 24 $ de plus par an ou 2 $ par mois, en supposant qu’il n’y a aucun changement dans la valeur imposable d’une maison par rapport aux autres propriétés et à la ville en tant que Dans l’ensemble, le directeur des finances Bill Hannah avait précédemment déclaré aux échevins.

Hannah a déclaré que la quasi-totalité de l’augmentation de la taxe foncière de 2022 est due aux augmentations requises des cotisations de retraite de la police et des pompiers sur la base des résultats des évaluations actuarielles achevées au 30 avril et d’une légère augmentation du montant prélevé pour la santé mentale. Conseil pour que le montant corresponde à un taux d’imposition estimé de 0,04 $.

La contribution municipale requise du fonds de pension de la police financée par la taxe augmente de 300 164 $ ou 7,8% pour atteindre 4 170 718 $, a déclaré Hannah. La cotisation municipale requise à la caisse de retraite des pompiers financée par la redevance augmente de 139 205 $ ou 5,4 % pour atteindre 2 719 565 $.

«Bien que la ville ait encore de nombreux besoins de fonctionnement et d’immobilisations qui nécessiteront un financement, le personnel estime qu’il serait approprié de fixer la taxe de fonctionnement totale estimée pour incorporer les montants accrus pour les pensions de police et d’incendie, une augmentation pour le conseil de santé mentale et garder les autres éléments de prélèvement essentiellement plats », a déclaré Hannah. «Cela maintiendrait l’augmentation totale à 3,39%, moins que l’augmentation de l’année dernière, tout en maintenant le niveau des impôts fonciers prélevés pour les composantes de la taxe sur les entreprises, la protection contre les incendies et la protection de la police.»

L’échevin du troisième arrondissement, Paul Lencioni, s’est dit préoccupé par l’augmentation des coûts des pensions.

“Nous devons trouver des moyens de maîtriser ces coûts de retraite”, a-t-il déclaré. « Nous devons avoir un plan à un moment donné. Je soutiens ce que vous avez fait. Je pense que c’est un noble effort. Mais ça ne marchera pas à l’avenir.

Hannah a dit qu’il y a des choses qui peuvent être discutées à long terme.

“Votre argument est bien compris”, a-t-il déclaré.

D’autres échevins ont exprimé des préoccupations similaires.

Les impôts fonciers représentent environ 25% des revenus budgétés de la ville pour le fonds général et sont une source de revenus clé pour le financement des services municipaux essentiels tels que la protection policière, la protection contre les incendies et les travaux publics, a déclaré Hannah aux échevins.

L’an dernier, la ville a augmenté la taxe d’exploitation de 4,99 % par rapport à l’année précédente.

“Cela a aidé la ville à financer son budget de fonctionnement pour l’exercice 2022-23 et à adopter un budget général équilibré”, a déclaré Hannah. « La ville a également bénéficié d’augmentations de la taxe de vente et d’autres recettes fiscales au cours de la dernière année, ce qui a amélioré les perspectives financières à court terme de la ville.