Les résidents de St. Charles continuent d’exprimer leurs inquiétudes concernant le réaménagement du site de l’ancien poste de police le long de Fox River – Shaw Local

Bien qu’elle soit heureuse que les dirigeants de St. Charles prévoient de prendre plus de temps pour déterminer la meilleure utilisation de l’ancien site du poste de police le long de la rivière Fox, la résidente Eileen Kanute est toujours préoccupée par l’impact que les plans de réaménagement proposés auraient sur le bord de la rivière.

La mairesse de St. Charles, Lora Vitek, a annoncé la semaine dernière qu’elle prévoyait de revoir le processus de réaménagement au printemps. La discussion de deux plans conceptuels pour le site a été abandonnée lors de la réunion du comité de planification et de développement du conseil municipal du 14 novembre.

Plus de 700 personnes ont signé une pétition s’opposant aux projets de Frontier Development. La pétition, lancée par Kanute, s’oppose au plan pour plusieurs raisons, notamment que la proposition est trop grande pour le bord de la rivière et que la circulation dense submergera les quartiers environnants et la rue Main.

“Au nom des centaines de résidents de St. Charles qui s’opposent aux projets massifs proposés pour le front de mer du centre-ville, nous sommes encouragés par le fait que le maire Vitek ait décidé de revoir le processus d’examen des concepts proposés pour l’ancien site du poste de police”, Kanute et son mari, Mike, a déclaré dans un communiqué lundi. “Elle a évidemment entendu et répond à la réaction négative écrasante et aux commentaires du public en opposition à la proposition de Frontier Development. Cependant, nous sommes déçus que le maire n’ait pas exprimé son opposition claire à la proposition de Frontier Development et retiré cette proposition de tout examen ultérieur.

Les résidents de St. Charles ont rempli les salles du conseil municipal le 10 octobre pour entendre parler de deux propositions de réaménagement de l’ancien site du poste de police de St. Charles. Lors de la réunion du comité de planification et de développement du conseil municipal, Murphy Development Group et Frontier Development, basés à Chicago, qui ont participé à plusieurs projets au centre-ville de St. Charles, ont présenté leurs plans pour le terrain.

Murphy Development Group propose de construire un immeuble de cinq à sept étages qui abriterait 141 appartements, un restaurant et un espace de vente au détail. Le projet coûterait environ 60,5 millions de dollars, le promoteur ne recherchant aucune incitation de la part de la ville.

Frontier Development, en partenariat avec The Prime Group et Architectural Wood Expressions, basés à Chicago, propose de construire un immeuble de six étages et un garage de stationnement qui contiendraient 107 unités résidentielles, quatre restaurants, 164 chambres d’hôtel, un spa/centre de remise en forme et un espace de conférence . Une place extérieure de 85 000 pieds carrés, deux piscines sur le toit et 750 pieds linéaires de promenade publique sur la rivière font également partie des plans.

Le projet coûterait environ 150 millions de dollars à construire, les promoteurs demandant à la ville un financement par augmentation d’impôt allant jusqu’à 20 millions de dollars et un financement de partage des revenus fourni par la ville.

« Nous continuons de croire que la proposition de développement de Frontier est massivement inappropriée pour ce site et serait terrible pour notre ville ; que le terrain riverain, qui appartient à la population de St. Charles, ne soit pas cédé gratuitement à Frontier Development; que la ville ne devrait pas aider à financer Frontier Development avec 20 millions de dollars de financement TIF ; et que nous ne devrions pas recouvrir nos terres riveraines publiques restantes avec une dalle de béton de 85 000 pieds carrés », a déclaré le couple. «Nous craignons que le maire ne fasse simplement une pause et tente de réintroduire le concept de développement frontalier à l’avenir … peut-être après les élections municipales d’avril. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Les habitants de St. Charles ne veulent pas de cet immeuble exagéré sur notre rive. Si le maire ne retire pas sans équivoque la proposition de Frontier Development de la table, nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous y opposer et nous assurer que le maire, le conseil municipal et Frontier Development entendent nos voix.

En réponse, Vitek a déclaré que la ville avait reçu des commentaires positifs et négatifs sur les deux propositions.

“Le conseil municipal pense que certaines questions valables ont été soulevées lors des discussions publiques lorsque les concepts ont été présentés”, a déclaré Vitek dans un e-mail. « Je prends le temps de demander au personnel d’approfondir des questions telles que le stationnement, la circulation et l’utilisation de la rivière. Bien que cela puisse ralentir un peu le processus, je pense que la recherche et l’examen supplémentaires sont importants pour le réaménagement réussi du site.