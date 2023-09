Les résidents de Shuswap sont invités à participer à la prochaine grève mondiale d’action pour le climat

Notre région a traversé des temps extrêmement difficiles cette année.

Le temps chaud et sec de ce printemps et de cet été a conduit à une saison d’incendies de forêt record en Colombie-Britannique et au Canada. Les conditions météorologiques extrêmes à travers le monde font craindre aux scientifiques que quelque chose ait changé, affirmant que cet été est un « changement climatique criant ».

Même si nous pouvons faire beaucoup en tant qu’individus, nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi les gouvernements ne font pas davantage pour réduire les émissions de CO2 alors que les risques pour la santé et l’environnement sont connus depuis des décennies.

En septembre prochain, la grève mondiale pour le climat de Fridays For Future (FFF) se déroulera dans des centaines de pays à travers le monde. La Shuswap Climate Action Society (SCAS) et la Chase Environmental Action Society estiment qu’il est temps d’élever la voix et de faire savoir à nos communautés, amis et tous les niveaux de gouvernement qu’il est grand temps d’agir sérieusement pour réduire les émissions de GES.

Apportez vos pancartes ! Le vendredi 15 septembre, à 13 heures, nous nous rassemblerons au Ross St Plaza. De là, nous traverserons le centre-ville jusqu’à l’hôtel de ville et retournerons à la Ross Street Plaza, où des conférenciers invités plaideront en faveur d’une action climatique positive.

Nous espérons une participation massive pour aider à démontrer le soutien de la communauté à une action climatique forte à l’avenir, alors rejoignez-nous.

Le mercredi 20 septembre, le SCAS accueille Seth Klein à Salmon Arm. Klein prononcera un discours à la First Community Church à 19 heures (450 Okanagan Ave., SE), l’un des quatre arrêts de sa tournée de conférences dans la région Okanagan-Shuswap.

Klein est consultant politique, conférencier, chercheur et auteur de A Good War: Mobilizing Canada for the Climate Emergency. Il a été pendant 22 ans directeur fondateur du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) et directeur de la stratégie au sein de l’Unité d’urgence climatique. Il est également chroniqueur régulier au National Observer et professeur adjoint au programme d’études urbaines de l’Université Simon Fraser. Nous ne pouvons imaginer une meilleure personne pour parler de ce qui est nécessaire pour faire face à la crise climatique.

L’entrée est gratuite mais les dons seront les bienvenus à la porte. Un grand merci à nos co-sponsors, la Vernon Sustainable Environmental Network Society, la Shuswap Environmental Action Society et la First Community Church, pour avoir contribué à la réalisation de cet événement.

Soumis par la Shuswap Climate Action Society

salle de [email protected]

Changement climatiqueSalmon ArmShuswap