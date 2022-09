Les résidents de Shuswap rendent hommage et partagent des souvenirs de la reine Elizabeth II – Kelowna Capital News

Les résidents de Shuswap font partie de ceux qui, dans le monde entier, partagent leurs souvenirs et leurs réflexions sur la reine Elizabeth II.

Il a été annoncé jeudi 8 septembre que le monarque régnant le plus longtemps en Grande-Bretagne était décédé à l’âge de 96 ans. Le palais de Buckingham a déclaré qu’elle était décédée au château de Balmoral, sa résidence d’été en Écosse, où des membres de la famille royale s’étaient précipités à ses côtés après que sa santé ait pris un tournant pour le pire.

La nouvelle a suscité une vague de condoléances et d’hommages, ainsi qu’un partage d’histoires personnelles impliquant la reine.

L’ancien éditeur de Salmon Arm Observer, Ian Wickett, s’est souvenu du défi qu’il avait eu à capturer une photo de la reine lors de sa visite à Vernon en mars 1983.

“Si ma mémoire est bonne, et d’après les dates de la tournée, la reine s’est rendue à Vernon un jour entre le 8 et le 11 mars 1983”, a déclaré Wickett. « La foule était si nombreuse que je n’ai pas pu prendre de photo. J’ai mis (sa fille) Claire, âgée de neuf ans, sur mes épaules et elle a pris une photo que nous avons diffusée.

Lawrence Levely, résident de Salmon Arm, a déclaré qu’il suivait la famille royale depuis sa naissance et qu’il avait eu l’occasion de voir la reine en personne lorsqu’il vivait et travaillait à Dundee, en Écosse.

“J’étais à Dundee travaillant pour l’équipe de terrain quand ils ont voulu réparer l’entrée d’une usine que la reine Elizabeth allait ouvrir, couper le ruban, etc.”, a déclaré Levely. «Alors nous avons fait ça, nous avons réparé tout cela et l’avons rendu joli avec des fleurs et des choses. Elle est venue et nous nous sommes tenus juste là, et elle est passée, à environ un mètre de distance. Ce qui était assez drôle, après, c’est que tout a été fait pour que ça ait l’air bien, puis quand elle est partie, on nous a dit de tout détruire parce que c’était une usine, et nous l’avons juste fait joli pour la reine. ”

Levely a dit qu’il admirait Elizabeth pour qui elle était en tant que personne.

“Il y a une personne étrange qui ne semble pas l’admirer simplement parce que, et j’ai toujours trouvé que ces personnes ne savent vraiment rien d’elle en tant qu’être humain, en tant que personne”, a déclaré Levely. «Elle est super admirée non pas en tant que reine, mais en tant qu’être humain. Très grande intelligence, un grand sens de l’humour et très aimable envers tous.

En apprenant la nouvelle de sa mort, Levely a déclaré qu’il était bouleversé parce que «vous ne pouvez pas remplacer la reine Elizabeth. Elle était unique en son genre.

«En même temps, la reine Elizabeth avait 96 ans, et quand vous atteignez 96 ans, vous avez fait les choses fièrement. Ça ne va vraiment pas mieux que ça », a déclaré Levely.

La résidente Mary Pakka a également parlé avec fierté du défunt monarque.

“Je pense que la reine Elizabeth a été la plus longue reine régnante que nous ayons jamais eue et qui le sera jamais, et je pense qu’elle a fait du très bon travail et je pense qu’elle va tous beaucoup nous manquer. Et bonne chance à Charles III », a déclaré Pakka.

Les drapeaux étaient en berne jeudi à l’hôtel de ville de Salmon Arm.

« La reine Elizabeth II était notre reine. Nous avons grandi avec elle », a déclaré le maire de Salmon Arm, Alan Harrison. « Son héritage réside dans la façon dont elle a traité les autres : toujours avec tant de dignité, de gentillesse, d’empathie et de force. De nombreux résidents de Salmon Arm et leurs familles se sont sentis liés à la reine Elizabeth. Un règne de 70 ans de leadership public – absolument incroyable ! »

Le député de North Okanagan-Shuswap, Mel Arnold, a également partagé son respect et son admiration pour la reine, notant que même si elle n’était pas censée monter sur le trône au moment de sa naissance, « Sa Majesté portait la couronne avec dignité, humilité et profonde dévotion. à ses responsabilités de reine.

“De son service militaire avant son ascension au trône à 25 ans, Sa Majesté a incarné une vie de dévouement et de sacrifice dans la fonction publique et le leadership face aux grands défis et aux courants mondiaux changeants”, a déclaré Arnold dans une déclaration écrite.

« Pendant plus de 70 ans, le Canada a bénéficié de l’amitié et du soutien de Sa Majesté alors qu’elle soutenait notre indépendance et était présente à des moments charnières de notre évolution nationale », a déclaré Arnold.

« En 1982, Sa Majesté a personnellement signé sa sanction royale de la Loi constitutionnelle du Canada et a accordé au Canada la capacité de modifier notre constitution en toute autonomie et a fermement ancré la Charte des droits et libertés dans la loi canadienne. Ce moment historique a marqué le début d’une nouvelle ère pour le Canada en tant que nation entièrement autonome, tout en maintenant des liens solides avec l’histoire à partir de laquelle le Canada est né.

“Je suis reconnaissant pour le service public exemplaire de Sa Majesté et mes pensées vont à la famille de Sa Majesté aujourd’hui alors qu’ils traversent leur grande perte.”

Avec des fichiers de la Presse Canadienne.

lachlan@saobserver.net

Famille royaleSalmon Arm