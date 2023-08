Les résidents de Shuswap en Colombie-Britannique ont demandé de cesser de saisir du matériel de lutte contre les incendies

Alors que les résidents de la région de Shuswap en Colombie-Britannique travaillent désespérément pour protéger leurs maisons, les représentants du gouvernement les exhortent à cesser de saisir l’équipement destiné aux équipes provinciales de lutte contre les incendies.

Au cours de la fin de semaine, le BC Wildfire Service a signalé que des équipements essentiels tels que des pompes, des gicleurs, des tuyaux et des véhicules tout-terrain avaient disparu dans la région de North Shuswap.

Cela comprend des gicleurs mis en place pour empêcher le pont de Scotch Creek de prendre feu, qui ont déjà été volés trois fois.

« Ce pont doit être protégé pour permettre un accès sûr à l’intérieur et à l’extérieur de la zone », a écrit dimanche le BCWS sur les réseaux sociaux.

« Nous comprenons que la frustration et la peur existent, mais les professionnels qui comptent sur cet équipement en ont besoin pour continuer à lutter contre ces incendies. »

Lundi, le premier ministre David Eby a déclaré que la falsification de l’équipement des pompiers perturbe les plans d’intervention élaborés par des experts provinciaux et a exhorté les responsables à cesser immédiatement.

« Nous allons mettre la meilleure compréhension possible à ce sujet – que les gens pensent qu’ils aident », a déclaré Eby. « Ils ne le sont pas. Vous n’aidez pas si vous déplacez du matériel de lutte contre les incendies. »

Le feu de forêt de Bush Creek East dans la région s’est récemment combiné à l’incendie du lac Lower East Adams – tous deux faisant partie de ce que les autorités ont surnommé le complexe Adams – et est maintenant estimé à 41 000 hectares.

Certaines propriétés ont déjà été détruites par les flammes, bien que les autorités n’aient pas confirmé leur nombre.

Pendant ce temps, certains habitants de la zone d’évacuation de North Shuswap craignent que la province n’envoie pas suffisamment d’aide pour défendre leurs maisons, même avec des centaines de pompiers combattant l’enfer.



« LES LOCAUX AIDENT LES LOCAUX »

Gordon Favell, un résident de Celista, a déclaré à CTV News que les seules personnes qu’il avait vues combattre des incendies de forêt dans sa région – une petite communauté du côté nord du lac Shuswap – sont des habitants.

« Nous refusons de regarder les choses brûler », a-t-il déclaré. « Hier, j’ai traversé la rue avec une brouette pleine d’eau en essayant d’éteindre un feu localisé pour ne pas mettre le feu à la caravane de mon voisin et commencer à mijoter des arbres et recommencer tout le processus. »

Favell a déclaré que certains habitants de la région ont saisi tout l’équipement qu’ils peuvent trouver dans leurs efforts pour éteindre les incendies émergents et empêcher une nouvelle propagation.

« Peu importe si c’est le vôtre, peu importe s’il est enfermé – prenez-le, mettez-le à profit, éteignez des incendies », a déclaré Favell, qui a ajouté qu’il n’avait pas touché à l’équipement provincial de lutte contre les incendies. « C’est ce qui se passe ici, les habitants aident les habitants. »

Favell a déclaré que lui et ses voisins préféreraient tous voir les pompiers faire le travail qu’ils ont fait.



DES CENTAINES IMPLIQUÉS DANS LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Des rumeurs se sont également répandues dans la communauté selon lesquelles la province a choisi de donner la priorité aux incendies de forêt de McDougall Creek menaçant les maisons de la région de Kelowna plutôt qu’à l’incendie de Bush Creek East – ce que le BC Wildfire Service a catégoriquement démenti.

Le directeur des opérations, Cliff Chapman, a déclaré qu’il y avait 385 personnes affectées au complexe Adams lundi après-midi, contre 164 à McDougall Creek.

« Permettez-moi d’être très clair: nous ne donnons pas seulement la priorité à l’incendie de McDougall », a déclaré Chapman. « Nous avons plusieurs incendies prioritaires à travers la province. »

Le personnel impliqué dans la réponse au complexe Adams comprend des pompiers de première ligne, du personnel de soutien et plus de 105 travailleurs dédiés à la protection des biens, selon le site Web du BCWS.

Les responsables ont averti que l’appropriation de l’équipement provincial entraîne une protection contre les incendies moins efficace pour la communauté Shuswap au sens large.

Les experts spécialisés dans la défense des structures contre les incendies de forêt ont choisi de placer l’équipement dans des endroits « où il est le plus efficace et (couvre) la plus grande surface possible », a écrit le BCWS sur les réseaux sociaux.

« Des équipements qui protégeraient des dizaines de maisons sont déplacés vers des zones inefficaces », a indiqué le service, ajoutant que certains équipements « ont entièrement disparu et sont soupçonnés d’avoir été volés ».

Le gouvernement a déclaré que les patrouilles de la GRC avaient été renforcées au cours du week-end pour résoudre le problème du matériel de lutte contre les incendies saisi et a exhorté toute personne témoin d’activités criminelles à le signaler immédiatement.



Avec des fichiers de Kaija Jussinoja de CTV News Vancouver