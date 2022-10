Les résidents de Saskatoon demandent la démission du conseiller municipal et d’autres mesures à la suite d’allégations d’abus

Certains résidents de Saskatoon demandent à Randy Donauer, conseiller municipal de longue date, de démissionner après que des allégations de violence physique et émotionnelle ont été portées contre lui.

Deux anciens élèves de la Christian Center Academy et de l’église adjacente du Saskatoon Christian Center, maintenant appelée Legacy Christian Academy et Mile Two Church, allèguent que Donauer les a frappés avec une grande pagaie en bois dans un processus de discipline connu sous le nom de pagaie.

Un ancien élève dit que Donauer les a pagayés près d’une douzaine de fois, parfois alors que le pantalon de l’élève était enlevé.

D’autres étudiants disent qu’un Donauer normalement aux manières douces deviendrait soudainement enragé et menacerait les enfants pendant l’école du dimanche ou d’autres événements.

Donauer a refusé les demandes d’entretien, mais a nié tout acte répréhensible.

“S’il y a des rumeurs à mon sujet, je nie avec véhémence tout acte répréhensible”, a-t-il écrit dans une déclaration à CBC News.

“Si des réclamations légales me concernant sont faites, je défendrai vigoureusement [against] leur.”

Coy Nolin est l’un des étudiants qui a déclaré avoir été agressé physiquement par Donauer. Dans une déclaration à la police, Nolin a déclaré que les abus avaient eu lieu à l’été 2003, alors qu’il avait 16 ans et travaillait comme conseiller dans un camp biblique géré par le Saskatoon Christian Centre.

Nolin a déclaré qu’il allait déposer une plainte officielle contre Donauer pour tenter de le faire retirer du conseil. Nolin doit rencontrer son avocat jeudi pour déterminer la meilleure façon de porter plainte.

“[I’m] faire tout ce que je dois faire pour exprimer mon opinion que je ne suis pas d’accord avec le fait que cette personne siège au conseil municipal », a déclaré Nolin lors d’une entrevue.

Coy Nolin et un autre ancien étudiant de la Christian Center Academy affirment que l’actuel conseiller municipal de Saskatoon, Randy Donauer, les a maltraités physiquement et émotionnellement. (Travis Reddaway/CBC)

D’autres se sont tournés vers les médias sociaux pour demander la démission de Donauer.

@cityofsaskatoon @charlieclarkyxe Suspendre @randydonauer. Il doit démissionner.

Ce n’est pas bien. Rien de moins ne soutient ce comportement dégoûtant. https://t.co/bfVxpwYUWR —@EithanPoe

Todd Cocks, un résident de Saskatoon et programmeur informatique, a écrit au conseil municipal pour demander que Donauer soit retiré de tous les conseils et postes où il représente la ville de Saskatoon.

“Que quelqu’un représente Saskatoon alors que ces allégations sont rendues publiques est odieux”, a écrit Cocks dans une lettre.

“Je pense que M. Donauer a droit à une procédure régulière mais, dans l’intervalle, je pense qu’il devrait être démis de ses fonctions privilégiées.”

Donauer siège actuellement à six conseils et comités municipaux.

CBC a demandé à tous les conseillers municipaux et au maire de commenter. Les conseillers n’ont pas répondu dans les délais.

Le chef de cabinet de Charlie Clark a écrit dans un e-mail que le maire n’était pas en mesure de parler au nom du conseil sans qu’ils aient la possibilité d’en discuter, ce qui ne s’est pas encore produit.

Cocks, qui est gay, dit qu’il est également préoccupé par les opinions religieuses de Donauer, notant que Donauer a été le seul conseiller à voter contre un règlement l’année dernière interdisant la thérapie de conversion dans la communauté.

Donauer a déclaré à l’époque qu’il contestait la définition de la thérapie de conversion contenue dans le règlement.

Il a proposé un amendement qui aurait permis aux adultes consentants de rechercher une thérapie ou des conseils qui pourraient peut-être les aider à changer leur “mode de vie” s’ils le souhaitaient.

“Je pense que c’est juste un œil au beurre noir pour la ville d’avoir un conseiller municipal qui a manifestement un malaise avec une partie de la société et qui est maintenant également impliqué dans ces allégations”, a déclaré Cocks à CBC News.

Donauer a été le seul conseiller à voter contre un règlement interdisant la thérapie de conversion à Saskatoon. (Jane Robertson/CBC)

Nolin conteste également le vote de Donauer contre l’interdiction de la thérapie de conversion.

“Cela occupe une place très spéciale dans mon cœur, faire partie de la communauté LGBT”, a déclaré Nolin.

Nolin a déclaré que, alors qu’il était adolescent au Legacy Christian Centre, il avait demandé à quatre responsables de l’église et de l’école de pratiquer un exorcisme chez lui pour tenter de le débarrasser de son “démon gay”.

Donauer n’a pas répondu aux questions de CBC sur le règlement et la thérapie de conversion.

Allégations contre Donauer “concernantes”: le maire

Dans une déclaration à CBC News, le maire Clark a déclaré que les allégations contre Donauer étaient “préoccupantes” et qu’il n’en avait entendu parler que mardi lorsque l’histoire a été publiée.

“J’ai énormément de respect pour la force de ces étudiants à se manifester et à raconter leurs histoires”, a déclaré Clark.

“En tant que communauté, nous devons comprendre l’impact de ces expériences tout en reconnaissant qu’une enquête criminelle officielle est en cours.”

Le maire de Saskatoon, Charlie Clark, a déclaré que les allégations contre Donauer étaient “préoccupantes”. (Nouvelles de Radio-Canada)

Nolin et un autre étudiant ont fait des déclarations à la police concernant Donauer.

Grant Scharfstein, qui représente d’anciens élèves de la Christian Center Academy dans un projet de recours collectif contre plus de 20 responsables d’écoles et d’églises, a déclaré que des allégations contre Donauer s’ajoutent aux dizaines de plaintes pour agression criminelle déposées auprès de la police de Saskatoon.

Donauer n’a pas été nommé initialement comme l’un des accusés du procès, mais Scharfstein a déclaré que l’intention était de l’ajouter dans les semaines à venir.

Au total, la police enquête sur les plaintes pénales de plus de 40 étudiants contre divers responsables.

Comment fonctionnent les plaintes contre les conseillers

Les résidents de Saskatoon peuvent déposer des plaintes au sujet des conseillers municipaux auprès de l’ombudsman provincial et du commissaire à l’intégrité de la ville, bien que la code d’éthique dit que le commissaire conseillera aux personnes faisant des allégations criminelles de se rendre à la police.

Angela Kruk, la commissaire à l’intégrité, doit faire rapport au plaignant et au conseiller dans les 90 jours suivant la réception de la plainte. Si elle détermine que le code d’éthique a été violé, elle doit d’abord présenter ses conclusions au comité de gouvernance et des priorités lors d’une réunion à huis clos. Donauer siège actuellement à ce comité.

Si la plainte est rejetée, le commissaire n’aura pas à faire rapport au conseil sauf dans le cadre d’un rapport annuel ou périodique, selon le code de déontologie.

Mais si la plainte n’est pas rejetée, le rapport du commissaire sera transmis à l’ensemble du conseil municipal. Le rapport comprendrait les sanctions recommandées ou les mesures correctives, qui peuvent inclure une lettre de réprimande adressée au conseiller, la suspension ou le retrait d’un conseiller des comités, ou l’obligation pour le conseiller de suivre une formation.