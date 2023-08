Les résidents de Salmon Arm lancent le mouvement #makeitrainshuswap au milieu des incendies de forêt

Un front musical s’est déroulé à Salmon Arm appelant à la pluie à la lumière des incendies de forêt dévastateurs dans la région de Shuswap.

À travers une bobine du 20 août publiée sur Facebook, Serena Caner, du marché fermier du centre-ville de Salmon Arm, demande au public de se joindre à nous pour rallier « l’énergie positive collective » à travers des chansons pour apporter la pluie nécessaire. Dans une vidéo séparée, Caner et sa compagnie lancent un appel à la précipitation partagé à travers une version de «When the Night Feels My Song» de Bedouin Soundclash.

Caner a demandé aux gens de publier leurs propres chansons sur Facebook et Instagram avec le hashtag « makeitrainshuswap ». Les chants de pluie, a-t-elle dit, peuvent aller du tambour à un numéro religieux en passant par une danse.

Peu de temps après la première vidéo, plusieurs ont été soumises pour amplifier encore l’appel à la pluie.

Alors que la région a connu quelques pluies accompagnées d’éclairs lundi soir (21 août), Caner espérait une averse pour aider à lutter contre les incendies de forêt locaux qui ont forcé des ordres d’évacuation dans la région.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023Dernières nouvellesSalmon ArmShuswap