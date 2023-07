Les résidents de Rutland expriment leurs inquiétudes à la mairie de BC United

Les résidents de Rutland avaient beaucoup à dire lors d’une assemblée publique du 20 juillet parrainée par les députés de BC United Norm Letnick et Renee Merrifield.

« Je pense que le message principal était que nous voulons que Rutland soit une communauté saine et dynamique où nous pouvons élever nos enfants et gérer nos entreprises comme la plupart des communautés le souhaitent », a déclaré Letnick.

Letnick a ajouté que la communauté subissait beaucoup de contraintes.

« Les gens là-bas hier soir ont clairement indiqué que certaines des choses sur lesquelles ils aimeraient que nous travaillions sont l’atténuation des impacts du déménagement du bureau des services sociaux au centre-ville de Rutland », a-t-il déclaré.

Letnick a ajouté que les autres préoccupations des résidents étaient le programme «attraper et relâcher» du gouvernement néo-démocrate, l’accent mis davantage sur le traitement et le rétablissement des personnes aux prises avec la toxicomanie et le remplacement de la Rutland Middle School.

Il a dit que lui et Merrifield continueraient à travailler en équipe pour la communauté.

« Défendez ce dont Rutland a besoin jusqu’aux prochaines élections, qui auront lieu dans un peu plus d’un an, et j’espère que Renee sera au cabinet du côté gouvernemental de la maison, et ensuite je pense que les choses iront mieux. »

Merrifield a également de futures mairies prévues pour Mission et Kettle Valley.

@GaryBarnes109

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

CriminalitéDroguesKelownapoliticiens