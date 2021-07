Les résidents de Rjunkan en Norvège bénéficieront de la lumière du soleil en hiver, grâce à des miroirs géants

C’est un fait connu et prouvé que le jour et la nuit sur Terre se produisent en raison de la rotation de la planète. Lors de la rotation lorsque la lumière du Soleil tombe sur la Terre, cela s’appelle le lever du soleil. Toutes les 24 heures, le jour et la nuit se produisent. Cependant, il y a un endroit dans ce monde qui manquait la lumière du soleil pendant de nombreux mois et les gens y faisaient face à une carence en vitamine D. Cela s’est produit à Rjukan, une ville norvégienne située entre deux hautes montagnes où les habitants ont vécu sans soleil pendant environ 6 mois. Désormais, grâce à une innovation, les résidents peuvent profiter de la lumière du soleil même pendant l’hiver dans une zone particulière.

La ville est située dans la vallée près de la région de Telemark dans le sud de la Norvège. La ville a été développée en tant que centrale hydroélectrique pour tous les travailleurs de Norsk Hydro, une entreprise norvégienne d’aluminium et d’énergie renouvelable.

La ville a été construite entre 1905 et 1916 par son fondateur et entrepreneur Sam Eyde qui y a construit une centrale hydroélectrique. Pour aider les ouvriers d’usine à fournir la lumière du soleil, il rêvait de fabriquer un miroir géant pour dévier la lumière du soleil afin d’obtenir un peu de rayons d’ici 1913, mais cela ne pouvait pas se produire de son vivant. Comme alternative, une télécabine, également appelée téléphérique ou cryopen, a été construite pour emmener les citoyens dans les montagnes afin qu’ils puissent se procurer de la vitamine D.

La population locale et l’artiste Martin Anderson ont travaillé dur pour réaliser le rêve de Sam. Après une attente de près de 100 ans, le « miroir solaire de Rjukan » a été officiellement utilisé et les résidents locaux peuvent désormais profiter de la lumière du soleil dans une zone de 6 500 pieds carrés de la ville. À l’aide de miroirs, environ 80 pour cent des rayons du soleil sont envoyés vers la ville.

Après l’installation de ce miroir, le chef de projet de la ville, Austin Hougen, a déclaré que les miroirs avaient beaucoup aidé les gens, ainsi que la promotion du tourisme. Selon les informations, en 2015, cet endroit a été reconnu comme le huitième site du patrimoine mondial de l’UNESCO en Norvège.

