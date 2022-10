Les résidents de Pukatawagan célèbrent l’ouverture de la nouvelle épicerie communautaire de la Première Nation

Helen Bighetty brillait d’excitation alors qu’elle faisait ses courses dans l’allée des surgelés de la nouvelle épicerie de Pukatawagan mercredi.

“Ce sont des prix absolument merveilleux. Comme pour celui-ci ici. C’est une affaire!” dit-elle, tenant un paquet de côtes congelées au prix de 16,99 $.

“Si vous magasinez à The Pas, c’est comme 25 $, 30 $.”

Et c’est encore plus en bas de la rue au Northern Store — jusqu’à récemment, le seul endroit où les gens vivant dans la communauté éloignée de Pukatawagan, dans le nord-ouest du Manitoba, pouvaient se procurer de la nourriture.

“Quand j’essaie les prix du Nord, mes mains brûlent”, a déclaré Bighetty.

Les acheteurs visitent la nouvelle épicerie de Pukatawagan, qui a officiellement ouvert ses portes mercredi. (Austin Grabish/CBC)

Le nouveau magasin de 5,4 millions de dollars, qui a ouvert ses portes mercredi, a été rendu possible grâce à un prêt contracté par la Nation crie Mathias Colomb, qui comprend la communauté de Pukatawagan. Le magasin devrait créer 12 emplois et réaliser un bénéfice annuel d’environ 400 000 $, qui sera réinvesti dans la communauté d’environ 2 500 personnes.

La journée d’ouverture du magasin a été émouvante pour les habitants de Pukatawagan, a déclaré la chef de la nation crie Mathias Colomb, Lorna Bighetty.

“Les gens ont attendu très longtemps pour avoir un magasin à appeler… le leur, et ils n’ont pas à s’inquiéter des prix élevés. Nous allons le maintenir aussi bas que possible et ils le resteront. “

Lorna Bighetty, chef de la nation crie Mathias Colomb, à l’intérieur de la nouvelle épicerie de la communauté. (Jaison Empson/CBC)

Elle a dit que la plupart des habitants de Pukatawagan font expédier leurs courses dans un train depuis The Pas – à plus de 200 kilomètres au sud – ou les achètent localement au Northern Store, plus cher.

À l’intérieur de ce magasin, propriété de la North West Company, une boîte de pizza Delissio surgelée se vend 16,49 $, un sac de pain blanc 6,59 $ et un grand pot de margarine Becel 14,49 $.

“La semaine dernière, nous avons ramassé quatre sacs d’épicerie [at the Northern Store] et c’était un peu plus de 400 $ », a déclaré Ralph Caribou, responsable des projets spéciaux dans la communauté.

“Nous récupérons un chariot plein aujourd’hui [at the new store] et c’est juste un peu plus de 200 $ – une énorme différence, et nous gagnons toujours de l’argent à ces prix.”

Caribou a déclaré qu’il pensait que l’ouverture du magasin surviendrait des années plus tard qu’elle n’aurait dû, mais il est heureux que les résidents de Pukatawagan aient une alternative au shopping au Northern Store.

“Ils retirent les bénéfices directement de la communauté.”

Annaliese Dumas, résidente de Pukatawagan, sourit en payant à la caisse du nouveau magasin. (Austin Grabish/CBC)

La North West Company a déclaré un bénéfice net consolidé de 157,5 millions de dollars l’an dernier, selon son rapport annuel 2021. Elle possède 118 magasins Northern dans des communautés éloignées du Canada, ainsi que des opérations en Alaska et dans les Caraïbes.

« Nous félicitons la Nation crie Mathias Colomb pour l’ouverture réussie de son nouveau magasin. Nous comprenons qu’ils offrent des prix spéciaux dans le cadre de leur ouverture, mais nous ne pouvons pas spéculer sur leurs plans de prix à long terme », a déclaré le porte-parole de North West Company. Brent Smith lorsqu’on lui a demandé pourquoi les prix dans le Northern Store étaient si élevés.

“Notre objectif est d’assurer des prix quotidiens durables pour nos clients, et nous restons déterminés à fournir en permanence les produits et services de qualité qu’ils attendent”, a-t-il ajouté.

La cliente Theresa Bighetty a déclaré qu’elle avait toujours voulu avoir un magasin appartenant à un groupe et qu’elle prévoyait d’y faire ses achats à partir de maintenant.

“Je suis heureuse”, a-t-elle déclaré. “Je le sens dans mon cœur.”

Les membres de la communauté célèbrent la nouvelle épicerie lors d’une cérémonie d’inauguration dirigée par l’aîné Angus Linklater, au centre. (Austin Grabish/CBC)

Elder Angus Linklater a prononcé un discours sincère avant de couper le ruban lors de l’inauguration du magasin mercredi.

“J’ai été très honoré de couper ce ruban”, a déclaré Linklater.

L’épicerie est l’un des nombreux nouveaux projets dans la communauté.

Il célèbre également l’ouverture d’un nouveau bureau de bande, de petites maisons pour célibataires et d’un complexe de huit logements pour les aînés.

L’ouverture du magasin survient alors que la communauté se reconstruit à la suite d’un incendie de forêt l’été dernier qui a déplacé des résidents de Winnipeg et coupé l’électricité de la Première Nation.