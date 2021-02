Les résidents de plusieurs pays européens expriment leur frustration face aux mesures COVID

La police hongroise a dispersé des milliers de manifestants anti-lockdown à Budapest.

Dirigés par le sceptique COVID-19 et pharmacien György Gődény, ils ont tenu des banderoles disant: «Reprenons nos vies».

La police a ordonné aux manifestants de partir car le couvre-feu national de 20 heures à 5 heures du matin, en vigueur en Hongrie depuis novembre, est entré en vigueur.

Les rassemblements de plus de dix personnes sont également interdits et tous les restaurants, bars, gymnases et la plupart des écoles restent fermés.

« Nous en avons assez des jeux des politiciens, nous voulons reprendre notre vie en main. Nous ne nous laisserons pas enfermer. Ne nous forcez pas à des choses qui n’ont aucun sens », György Gődén cria à la foule.

La manifestante Aranka Teleki a déclaré aux journalistes: « Je suis limité dans ma liberté. Sans parler des enfants. Ils ne peuvent pas aller à l’école. Apprendre en ligne? Quel avenir auront-ils? »

Interdiction à Düsseldorf des rassemblements par voie fluviale

Pendant ce temps, dans la vieille ville de Düsseldorf, la police a récemment imposé une interdiction de flâner sur les rives du Rhin jusqu’au 14 mars.

La restriction intervient après que des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées là-bas le week-end dernier pour profiter du temps printanier en Allemagne. Les tentatives pour renverser les restrictions devant les tribunaux ont échoué vendredi dernier.

Mais certains habitants de Düsseldorf pensent que c’était la bonne décision des autorités:

« Je pense que c’est vrai. Si les gens ne respectent pas la règle de la distance, alors les autorités de la ville devraient sévir un peu », a déclaré un local.

Patrouilles de Paris

Des patrouilles similaires assurant le couvre-feu de 18 heures à 6 heures dans tout le pays ont eu lieu le long de la Seine à Paris.

Les autorités ont envisagé un verrouillage de la ville pendant trois semaines, mais ont par la suite abandonné l’idée. La capitale est dans l’un des 20 départements français sur une liste de surveillance en raison de la flambée des infections au COVID-19.

Dunkerque, dans le nord de la France, est entré dans une phase de verrouillage plus stricte ce week-end.

Des rapports récents montrent qu’une personne sur 100 dans la région a contacté le COVID-19, selon le ministre de la Santé Olivier Véran.

Les nouvelles mesures obligent les 250 000 habitants de l’agglomération à porter des masques en milieu urbain et ne peuvent voyager que pour des raisons essentielles. Le marché de Dunkerque est ouvert avec la police contrôlant les chiffres, distribuant du désinfectant pour les mains et imposant le port de masques.

Les mêmes règles s’appliquent dans le département des Alpes Maritimes dans le sud-est de la France où se situe Nice.

Les habitants peuvent faire de l’exercice ou promener leurs animaux domestiques, mais pas plus d’une heure et pas plus de 5 km de leur domicile.

De plus, les plages de Nice seront également interdites pendant au moins les deux prochains week-ends.

Des patrouilles aux frontières renforcées entre l’Allemagne et la France

L’Allemagne a ajouté la région française de la Moselle orientale à sa liste de points chauds pour les nouvelles variantes du COVID-19.

Cette décision a déclenché des contrôles plus stricts aux frontières, presque tous les déplacements étant interdits, à l’exception des chauffeurs de camion et de certains travailleurs clés.