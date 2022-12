Les résidents de Pékin et de Shanghai retournent au travail alors que la Chine s’habitue à vivre avec Covid-19

Zhang Qiao/VCG via Getty Images

Lundi, les navetteurs de Pékin et de Shanghai portant des masques ont envahi les rames de métro, les deux plus grandes villes de Chine se rapprochant de la vie avec Covid-19, alors que des millions de personnes ont été infectées par le virus à travers le pays.

Après des années de restrictions anti-coronavirus impitoyables, le président Xi Jinping a abandonné la politique zéro-Covid du pays face aux protestations et à l’élargissement de l’épidémie.

Mais après le choc initial du revirement politique et quelques semaines au cours desquelles les habitants de Pékin et de Shanghai sont restés à l’intérieur, soit pour faire face à la maladie, soit pour essayer de l’éviter, il y a des signes que la vie est sur le point de revenir plus près de la normale. .

Les rames de métro de Pékin et de Shanghai étaient bondées, tandis que certaines grandes artères de circulation des deux villes étaient bloquées lundi par des voitures lentes alors que les habitants se rendaient au travail.

Un marché de Noël annuel qui s’est tenu au Bund, une zone commerciale de Shanghai, a également été bondé ce week-end. Les foules ont envahi la saison des fêtes d’hiver à Shanghai Disneyland et aux Universal Studios de Pékin dimanche, faisant la queue pour des manèges dans des tenues sur le thème de Noël.

Le nombre de voyages vers des sites pittoresques de la ville méridionale de Guangzhou ce week-end a augmenté de 132 % par rapport au week-end dernier, a rapporté le journal local The 21st Century Business Herald.

La Chine est le dernier grand pays à se diriger vers le traitement de Covid-19 comme endémique. Ses mesures de confinement avaient ralenti l’économie de 17 billions de dollars à son taux de croissance le plus bas en près d’un demi-siècle, perturbant les chaînes d’approvisionnement et le commerce mondiaux.

L’économie devrait encore souffrir à court terme, alors que la vague de Covid-19 se propage vers les zones de fabrication et que la main-d’œuvre tombe malade, avant de rebondir l’année prochaine, selon les analystes.

Tesla a suspendu samedi la production de son usine de Shanghai, mettant en avant un plan visant à suspendre la plupart des travaux à l’usine au cours de la dernière semaine de décembre. L’entreprise n’a pas donné de raison.

Vague montante

Malgré une augmentation record de cas dans tout le pays, la Chine n’a signalé aucun décès de Covid-19 sur le continent pendant les six jours jusqu’à dimanche, a déclaré dimanche le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, alors même que les crématoires faisaient face à une demande croissante.

La Chine a restreint sa définition pour classer les décès comme liés à Covid-19, ne comptant que ceux impliquant une pneumonie ou une insuffisance respiratoire causée par Covid-19, ce qui fait sourciller les experts mondiaux de la santé.

Le système de santé du pays a été mis à rude épreuve, le personnel étant invité à travailler tandis que les travailleurs médicaux malades et retraités des communautés rurales sont réembauchés pour aider, selon les médias d’État.

Le gouvernement provincial du Zhejiang, une grande province industrielle près de Shanghai avec une population de 65,4 millions d’habitants, a déclaré dimanche qu’il luttait contre environ un million de nouvelles infections quotidiennes au COVID-19, un nombre qui devrait doubler dans les jours à venir.

Les autorités sanitaires de la province du Jiangxi (sud-est) ont déclaré que les infections atteindraient un sommet début janvier, ajoutant qu’il pourrait y avoir d’autres pics alors que les gens voyagent le mois prochain pour les célébrations du Nouvel An lunaire, ont rapporté les médias officiels.

Ils ont averti que la vague d’infections durerait trois mois et qu’environ 80 % des 45 millions d’habitants de la province pourraient être infectés.

La ville de Qingdao, dans la province orientale du Shandong, a estimé que jusqu’à 530 000 habitants étaient infectés chaque jour.

Des villes à travers la Chine se sont précipitées pour ajouter des unités de soins intensifs et des cliniques de fièvre, des installations conçues pour empêcher la propagation plus large des maladies contagieuses dans les hôpitaux.

Le gouvernement municipal de Pékin a déclaré que le nombre de cliniques de fièvre dans la ville était passé de 94 à près de 1 300, ont indiqué les médias officiels. Shanghai compte 2 600 cliniques de ce type et a transféré des médecins de services médicaux moins sollicités pour les aider.

Des inquiétudes subsistent quant à la capacité des villes chinoises les moins riches à faire face à une augmentation des infections graves, d’autant plus que des centaines de millions de travailleurs migrants ruraux devraient retourner dans leurs familles pour le Nouvel An lunaire.