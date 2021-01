Des milliers de résidents sont venus et repartis chaque jour des plages du nord de Sydney pour travailler, bien que toute la zone soit fermée.

Plus de 270000 résidents entre Spit Bridge et Palm Beach ne peuvent quitter leur domicile que pour les achats essentiels, les visites médicales ou l’exercice depuis le début de l’épidémie du 16 décembre.

On leur a dit de travailler à domicile, mais beaucoup ont été autorisés à partir s’ils avaient besoin de travailler dans les banlieues environnantes et le reste de Sydney.

Les données du Northern Beaches Council ont révélé que 56 208 personnes – soit 40% de la population de la région – se déplacent normalement en dehors de la LGA pour le travail.

Les résidents ont été en mesure de servir des boissons et de la nourriture aux clients dans les restaurants, les bars et les cafés et également gérer les transactions d’argent dans les magasins de détail.

Des milliers de résidents ont pu quitter les plages du nord de Sydney pour pouvoir aller travailler malgré les ordres de rester à la maison difficiles dans la région (photo, résidents de Manly Wharf)

Les données du Northern Beaches Council ont révélé que 56208 personnes – soit 40% de la population de la région – se déplaçaient normalement en dehors de la zone pour travailler (photo, travailleur de Sydney portant un masque facial)

Le secrétaire du Conseil du travail de la côte sud, Arthur Rorris, dont le bureau est à 94 km à Wollongong, s’est plaint au Daily Telegraph que cette échappatoire rendait le verrouillage «presque inutile».

« Il n’y a aucune profession que le gouvernement n’a pas autorisée à poursuivre son travail en dehors de cette région », a-t-il déclaré.

«Au mieux, c’est une grave erreur, au pire, c’est un risque calculé d’économiser de l’argent qui a très, très mal tourné.

NSW Health a déclaré que les résidents pouvaient quitter les plages s’ils ne pouvaient pas travailler à domicile.

Les plages du nord ont été placées en lock-out en raison du dernier cluster Covid-19 à Avalon, qui compte désormais 146 caisses.

La zone a été divisée en zones nord et sud et a reçu différents ordres de verrouillage.

La zone sud s’appliquait aux résidents qui vivaient au sud du pont Narrabeen.

Leurs ordres de rester à la maison ont été levés le 2 janvier et la zone a été réintégrée dans le reste de Sydney.

Les commandes au domicile restent en vigueur dans la zone Nord et ne devraient pas être levées avant le 9 janvier.

Les résidents ne sont toujours autorisés à quitter leur domicile que pour le travail, les achats essentiels, les visites médicales ou l’exercice.

Les résidents du Grand Sydney ont reçu l’ordre de porter des masques lorsqu’ils visitent un certain nombre de lieux publics intérieurs à partir de samedi (photo, résidents de Sydney)

Plus de restrictions ont été introduites samedi, notamment l’utilisation obligatoire de masques faciaux (photo, résident à vélo le long des rues de Sydney)

Les rassemblements en plein air sont également limités à cinq personnes à la fois.

La première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a annoncé samedi que les masques seraient également obligatoires pour tous les résidents du Grand Sydney, de Wollongong, de la côte centrale et des Blue Mountains.

Ils devront se couvrir lors de la visite des centres commerciaux, des lieux de divertissement comme le cinéma, les salons de coiffure et de beauté, dans les transports en commun, dans les lieux de culte et les aires de jeux des établissements.

Les travailleurs de l’hôtellerie devront également porter des masques.

Les résidents du Grand Sydney seront condamnés à une amende de 200 $ à partir de lundi s’ils ne respectent pas le mandat.

«Nous voulions déjà fortement que les gens portent un masque, mais nous ne voulons pas restreindre la capacité des gens à faire des affaires», a-t-elle déclaré.

«Nous voulons augmenter l’activité économique et le port de masques dans ces contextes nous assurera d’avoir la confiance nécessaire pour le faire.

Les invités aux mariages, funérailles et lieux de culte ont été réduits à 100 et sont soumis à la règle des quatre mètres carrés. Sur la photo: un couple se marie pendant la pandémie de coronavirus à Sydney en mars

Les cours de gymnastique ont également été réduits de 50 à 30. Une femme est vue au Hiscoes Gym à Sydney pendant la pandémie

Les cours de gymnastique ont également été réduits de 50 à 30, tandis que les invités aux mariages, aux funérailles et aux lieux de culte ont été réduits à 100 et sont soumis à la règle des quatre mètres carrés.

Mme Berejiklian a déclaré que les changements étaient introduits pour éviter un « événement de super propagation ».

Les performances sont réduites de 1000 à 500 participants et les événements publics en plein air sont réduits à 2000.

Les responsables de NSW Health, la police et les organisateurs d’événements effectueront une « visite guidée » au Sydney Cricket Ground samedi, où ils examineront un plan de sécurité Covid pour le prochain match test entre l’Inde et l’Australie.