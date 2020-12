Un affichage spécial son et lumière a été mis en place pour tenter d’apporter un peu de confort à Montréal.

Sur la place du Festival, les Montréalais peuvent s’émerveiller devant d’imposants zootropes lumineux, des roues à rotation rapide qui projettent des illustrations de douze livres écrits à partir du Québec d’une manière qui donne aux images des allures d’animation.

Assises à l’intérieur de l’un de ces engins pré-cinématiques du XIXe siècle, Alison Abrego et Salma Houaichi, toutes deux âgées de 27 ans, poussent l’une vers l’autre un levier qui fait rouler les illustrations sur le cylindre, donnant l’impression que les images prennent vie.

« Je pense que nous avons tous besoin d’une thérapie cette année, plus que les autres années. Garder ces activités accessibles et gratuites dans la ville nous aide à sortir un peu de nos bulles, tout étant si restreint, et à voir autre chose », a déclaré Houaichi AFP.

« C’est très important pour votre moral, pour votre santé mentale », a déclaré Abrego.

« Le principe de la luminothérapie est d’éclairer un peu l’esprit, de nous réveiller, de nous animer », a déclaré Olivier Girouard, concepteur de l’œuvre intitulée Loop.

Les organisateurs affirment que l’installation, intitulée «La luminothérapie, le cœur qui bat», et qui est la onzième fois que l’événement annuel de Montréal est organisé, se veut «amusante, interactive».

Il est composé de cinq installations lumineuses et sonores qui resteront en place jusqu’au 14 mars 2021.

«Nous voulions faire un voyage enveloppant et réconfortant», a déclaré Catherine Girard Lantagne, directrice par intérim de la programmation du Partenariat du Quartier des spectacles.

«Un voyage réconfortant est un voyage avec de la musique douce, des sons de piano, avec un peu de neige qui tombe, avec des œuvres comme ça, à travers lesquelles nous nous promenons, où nous prenons des photos», dit-elle.

Tous les soirs à 18h00, le spectacle son et lumière est projeté sur les façades de nombreux bâtiments de la ville.

Pendant environ cinq minutes, un battement de cœur résonne dans les rues accompagné d’un éclairage rouge qui symbolise la solidarité, à un moment où la scène animée des restaurants et des théâtres de la ville a été contrainte de fermer.

«Le cœur de Montréal bat toujours, le cœur de la culture bat toujours, cela fait partie du message que nous voulions faire passer», a déclaré Girard Lantagne.

Le premier week-end de décembre, quelque 3 000 personnes sont venues assister au lancement de l’exposition, selon les organisateurs.

«C’est une expérience très sûre», a déclaré Girard Lantagne, pointant des signes qui rappellent au public les recommandations des autorités sanitaires.