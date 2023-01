Les résidents de Montgomery peuvent demander dès maintenant des remboursements d’impôt foncier de 75 $; la date limite est le 28 février – Shaw Local

Les propriétaires d’immeubles résidentiels du village de Montgomery peuvent faire une demande dès maintenant pour recevoir un remboursement de 75 $ de la taxe foncière du village.

Les résidents peuvent accéder et remplir un formulaire de demande de remboursement en ligne sur le le site du village.

La date limite pour remplir la demande est le 28 février.

Selon les informations sur le site Internet, les habitants du village peuvent accepter la remise sous la forme d’un crédit appliqué à leurs factures de services publics du village ou sous la forme d’un chèque papier émis par le village.

Les remboursements sont limités aux propriétaires résidentiels du village uniquement. Les résidents qui sont uniquement des clients des services publics du village, y compris ceux de la subdivision non constituée en société de Boulder Hill, ne sont pas admissibles aux remises.

Le village offre le programme de remboursement chaque année depuis 2015. Le montant que les propriétaires peuvent recevoir, cependant, a été modifié à la fin de l’année dernière, passant de 45 $ offerts par le village les années précédentes à 75 $.

Lors d’une réunion le 12 décembre, la majorité des membres du conseil d’administration du village ont convenu d’augmenter les remises cette année uniquement pour aider les résidents à faire face à l’inflation.

Le village a établi le programme de remboursement pour inciter les électeurs du village à approuver un référendum en novembre 2014 qui a créé une taxe de vente au détail de 1 % pour financer le programme annuel d’entretien des rues et d’immobilisations du village.

Au cours des sept dernières années, le coût pour le village du programme de remboursement s’est situé entre 68 000 $ et 116 000 $, selon une note du personnel du village. Ce coût, cependant, a été plus que compensé par les recettes supplémentaires de la taxe de vente générées par la taxe, qui est payée par les habitants du village et ceux qui vivent à l’extérieur du village et qui font leurs achats dans les magasins de détail locaux.

En exprimant son soutien à l’augmentation de la remise pour 2023, le président du village, Matt Brolley, a déclaré au conseil que le village disposait des revenus nécessaires pour couvrir le coût supplémentaire des remises de 75 $.