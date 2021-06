Les résidents de Milwaukee donnent à la police de faibles notes au milieu du calcul racial

Au milieu d’un compte sur l’application de la loi qui secoue la nation, les habitants de Milwaukee par près de 2-1 donnent de faibles notes au service de police de la ville, selon un nouveau sondage du réseau Suffolk University / USA TODAY.

L’enquête, la première d’une série dans les grandes villes américaines, explore les attitudes envers les forces de l’ordre à un moment critique. Des images de téléphone portable de George Floyd tué au printemps dernier par un officier de police de Minneapolis, et une série d’autres vidéos montrant une action policière meurtrière contre les Noirs américains, ont alimenté l’indignation et les bouleversements à travers le pays.

À Milwaukee, un tiers des personnes interrogées (35%) déclarent que la police de la ville fait un travail excellent ou bon, mais 61% évaluent leur performance comme passable ou mauvaise. Les inquiétudes concernant les pratiques policières transcendent les frontières raciales, mais l’évaluation parmi les résidents noirs est particulièrement sévère : seulement 1% disent que le département fait un «excellent» travail.

« Qui vont-ils servir et qui vont-ils protéger ? » Jason Brooks, 39 ans, a demandé avec scepticisme. Un homme noir qui a été interrogé après avoir été appelé dans le sondage, il a déclaré avoir été victime de profilage racial par la police de Milwaukee. « J’ai été arrêté plusieurs fois pour ce qu’ils considéraient comme une marche suspecte », a déclaré le lutteur professionnel. « Genre, je ne sais pas comment tu marches avec méfiance.

Le sondage montre cependant que les opinions de la police sont compliquées. Une écrasante majorité de résidents disent que le problème est «quelques pommes pourries» sur la force, et non le racisme systémique de la plupart des agents. Il y a une opposition par 2-1 à « définancer la police », un slogan adopté par certains dans le mouvement Black Lives Matter. Mais la plupart des personnes interrogées soutiennent également l’idée de détourner une partie du financement de la police vers la santé mentale et d’autres services sociaux.

Le débat sur les questions de race, de sécurité et de citoyenneté fait également partie des commémorations de cette semaine de Juneteenth, la fête qui célèbre l’émancipation des personnes qui avaient été réduites en esclavage aux États-Unis.

« J’espère que c’est un point de changement », a déclaré Beverly DeWeese, 88 ans, une enseignante à la retraite de race blanche, lors d’un entretien de suivi après avoir participé à l’enquête. Résidente de Milwaukee depuis six décennies, elle a déclaré qu’elle était de plus en plus consciente du racisme institutionnel ces dernières années. Le procès de l’ancien policier reconnu coupable du meurtre de Floyd « a peut-être activé les inquiétudes des gens quant à l’équité », a-t-elle déclaré. « Maintenant, si cela va continuer, nous devrons voir. »

Le sondage de 500 adultes, réalisé ce mois-ci en collaboration avec le Milwaukee Journal Sentinel, est le premier d’une série occasionnelle prévue par le Suffolk University Political Research Center et le USA TODAY Network. Le projet, appelé CityView, explore les attitudes des résidents des grandes zones urbaines à travers le pays.

La population de Milwaukee d’environ 590 000 personnes est diversifiée : 44% de blancs, 39% de noirs, 19% d’hispaniques, selon le US Census Bureau. Quatre pour cent sont asiatiques et un autre 4 % s’identifient comme étant deux races ou plus.

Mais le logement dans la ville est parmi les plus ségrégués du pays. Ce fait a contribué à de fortes disparités raciales en matière de revenu, d’accession à la propriété, de niveau de scolarité et de victimisation criminelle.

Crime, controverse et pas de chef permanent

Les débats sur l’application des lois qui ont englouti des villes de New York à Los Angeles secouent également Milwaukee.

Le service de police de la plus grande ville du Wisconsin n’a pas de chef permanent. Les crimes violents ont monté en flèche pendant la pandémie de coronavirus; l’an dernier, les homicides ont dépassé les sommets historiques des années 1990. Le conseil de surveillance civile de la ville, chargé d’embaucher le chef et de discipliner les flics, a été mêlé à la controverse.

Le mois dernier, le Milwaukee Common Council a approuvé un règlement pour une action en justice pour inconduite policière déposée par la star de la NBA Sterling Brown, qui en 2018 a été jetée au sol et tassée par la police le confrontant à une infraction de stationnement. L’année dernière, un officier de police de Milwaukee a été inculpé d’homicide, accusé d’avoir mis un homme dans un étranglement mortel pendant qu’il n’était pas en service. Il a démissionné de la force.

Au cours de la dernière année, certains changements ont été apportés. La politique de recours à la force du département a été renforcée et les étranglements ont été interdits. Une politique formelle de police de proximité, prônée depuis des années par des militants locaux, a été adoptée.

Mais les résultats de l’enquête soulignent la méfiance persistante de nombreux habitants de Milwaukee à l’égard des forces de l’ordre et les difficultés à venir pour rétablir la confiance.

« Quelle est la cause du mécontentement, et je pense que cela peut aller dans deux directions distinctes », a déclaré le maire de Milwaukee, Tom Barrett, dans une interview. « D’une part, la cause peut être la façon dont les gens sont traités par la police et le fait qu’ils ne sont pas satisfaits de cela. La deuxième cause pourrait être qu’il y a trop de criminalité dans leurs quartiers et qu’ils sont mécontents que la police n’ait pas éliminé le crime.

Il a également déclaré qu’il était important que les policiers de la ville vivent à Milwaukee, une exigence qui a été abolie par les législateurs de l’État en 2013. « Il n’est pas surprenant qu’il y ait une déconnexion si vous avez une majorité du département qui ne vit pas dans le ville », a-t-il déclaré.

Un quart des résidents blancs et un tiers des résidents noirs disent qu’un policier les a arrêtés alors qu’ils enquêtaient sur un crime. Une majorité de toutes les races se disent satisfaites de la façon dont la police a géré la situation, mais les résidents noirs étaient deux fois plus susceptibles que les Blancs de se décrire comme « pas du tout satisfaits » de la façon dont la situation a été gérée – 23 % contre 10 %.

« Il fut un temps où je me faisais arrêter juste devant ma maison », a déclaré A. Jackson, 57 ans, qui est noir. « Il m’a demandé où j’allais. J’ai dit: » Nulle part. Je vis ici. « » Jackson, qui a pris sa retraite de la direction d’une société d’enquête, a ri de l’incident mais a ajouté: « Ce genre de rencontres va détériorer votre relation avec le service de police. »

La plupart des personnes interrogées disent avoir demandé l’aide de la police à un moment donné. Huit personnes sur dix se sont déclarées satisfaites de la façon dont la police a traité leur appel, avec seulement de modestes différences raciales.

Mais avoir une interaction personnelle positive avec la police n’a pas suscité une meilleure évaluation globale de la force. Même une rencontre utile avec un agent individuel n’est apparemment pas suffisante pour contrebalancer une opinion globalement négative de l’application de la loi, vraisemblablement forgée par la couverture médiatique et les expériences de la famille, des amis et d’autres membres de la communauté.

La police suit-elle ses propres règles ?

Les habitants de Milwaukee ne sont pas convaincus que la police suive ses propres règles.

De 45 % à 40 %, les personnes interrogées pensent que la police utilise la force lorsque ce n’est pas nécessaire. Alors que les résidents blancs se divisent également sur cette question, les résidents noirs par un rapport de près de 2-1 (56 % à 29 %) disent que la police déploie parfois une force excessive.

De 54 % à 35 %, les personnes interrogées pensent que la police arrête et fouille les gens même lorsqu’ils n’ont pas de bonne raison. La marge parmi les Blancs était étroite (48 % à 41 %) ; chez les Noirs, il s’est élargi à plus de 3-1 (69 % à 20 %).

Les pratiques d’arrêt et de fouille du service de police de Milwaukee sont la source de frictions depuis des années, en particulier avec les communautés de couleur. En 2018, la ville a réglé un procès contre l’ACLU qui alléguait un motif raciste, mais un contrôleur nommé par le tribunal a découvert que peu de choses avaient changé depuis.

« Les politiques derrière le service de police de Milwaukee, je dis, sont racistes parce que c’est ainsi qu’elles ont été conçues », a déclaré Jackson, qui vit à Milwaukee depuis l’âge de 7 ans. « Ils étaient comme ça quand j’étais adolescent; ils sont actuellement de la même façon maintenant. »

Le sondage, réalisé par téléphone fixe et mobile du 3 au 6 juin, a une marge d’erreur globale de plus ou moins 4,4 points de pourcentage. Parmi les sous-groupes, la marge d’erreur est de 6,9 ​​points pour les répondants blancs, de 7,6 points pour les répondants noirs et de 10,6 points pour les répondants hispaniques.

Malgré leurs inquiétudes, les résidents de toutes les lignes raciales reconnaissent qu’ils comptent sur la police.

« Une plongée plus profonde montre un certain espoir pour Milwaukee et son service de police », a déclaré David Paleologos, directeur du Centre de recherche politique du Suffolk. « Malgré les problèmes de confiance et le scepticisme, 70% des résidents de Black Milwaukee se sentent en sécurité dans leur quartier, 76% demanderaient de l’aide à la police si nécessaire, et 92% disent qu’ils fourniraient des informations à la police s’ils étaient témoins d’un crime. »

Avec un ratio de près de 2-1 (57 % contre 29 %), les personnes interrogées s’opposent à l’idée de « financer la police », un slogan qui peut signifier différentes choses pour différentes personnes. Par une marge encore plus large (62 % à 13 %), les résidents disent qu’ils se sentiraient plus en sécurité avec plus de policiers au travail dans leur quartier, pas avec moins.

Cependant, une majorité (55 %) soutient l’idée de couper certains financements de la police et d’utiliser l’argent pour des services sociaux tels que l’aide aux sans-abri et aux malades mentaux.

« Je serais certainement en faveur de prendre une grande partie de l’argent qui entre dans le moulin, d’armer la police avec des armes de type militaire et de l’utiliser pour aider les personnes psychologiques qui font face à des problèmes de santé mentale », a déclaré Tom Mulroy, 72 ans. un écrivain indépendant qui est blanc. « Les problèmes de bas niveau et liés à la santé mentale sont des choses qui devraient être réglées sans l’utilisation d’une arme à feu. »

Pour le service de police de Milwaukee, le résultat le plus encourageant est peut-être le suivant : 63 % des personnes interrogées, y compris une majorité de toutes les races, sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle la police de Milwaukee traite généralement les personnes de races différentes de manière équitable, même s’il y a quelques « mauvaises pommes » sur la force.

En revanche, 29%, dont 36% de résidents noirs, sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle la police de Milwaukee est raciste dans la façon dont elle traite les gens, même si certains d’entre eux essaient de faire du bon travail.

Jason Brooks n’est pas sûr de ce qui va se passer ensuite.

« Je ressens deux sentiments à ce sujet, et il y a une fin qui dit: » Cela se produit depuis toujours « », a-t-il déclaré, malgré les appels au changement. Mais il s’est demandé si la prévalence des téléphones portables et de leurs appareils photo faisait maintenant une différence. Il a mentionné Floyd, Trayvon Martin et Eric Garner, tous des hommes noirs dont la mort a déclenché des protestations à l’échelle nationale.

« Ensuite, il y a une partie de moi qui dit : ‘C’était un gros problème. Les gens le voient' », a-t-il déclaré. « Le monde est juste capable de le voir enfin. »