Les résidents de l’Ouest canadien forcés d’évacuer alors que des incendies de forêt incontrôlables menacent les communautés

Dimanche, les équipes de pompiers ont combattu les incendies de forêt menaçant les communautés de l’ouest du Canada, alors que des températures plus fraîches et un peu de pluie ont apporté un certain soulagement, mais les responsables ont averti que le sursis ne survenait que dans certaines régions.

Des responsables de l’Alberta ont déclaré qu’il y avait 108 incendies actifs dans la province et que le nombre de personnes évacuées est passé à environ 29 000, contre environ 24 000 samedi, lorsqu’un état d’urgence à l’échelle de la province a été déclaré.

Deux incendies de forêt incontrôlables dans la Colombie-Britannique voisine ont également poussé certaines personnes à quitter leur domicile, et les responsables ont averti qu’ils s’attendaient à ce que des vents violents fassent grossir les incendies dans les prochains jours.

Les responsables provinciaux de l’Alberta ont déclaré que les prévisions météorologiques étaient favorables pour les prochains jours, avec de petites quantités de pluie et des conditions nuageuses. Mais ils ont averti que les conditions chaudes et sèches devraient revenir dans quelques jours.

« Les gens ont appelé cette saison certainement sans précédent dans la mémoire récente parce que nous avons tellement d’incendies si étendus », a déclaré Christie Tucker d’Alberta Wildfire lors d’un briefing. « Ça a été une année inhabituelle. »

Colin Blair, directeur exécutif de l’Alberta Emergency Management Agency, a déclaré que des rapports précis sur les dommages n’étaient pas encore disponibles car les conditions rendaient difficile l’évaluation de la situation. Il y a eu des bâtiments détruits dans la ville de Fox Lake, dont 20 maisons, un poste de police et un magasin.

Dans le nord-est de la Colombie-Britannique, les autorités ont exhorté les résidents à évacuer les zones autour de deux incendies de forêt incontrôlables près de la frontière albertaine, affirmant que certaines personnes restaient sur place.

« Cela entrave l’intervention et met leur vie et celle des pompiers en danger », a déclaré Leonard Hiebert, président du district régional de Peace River.

Un troisième incendie en Colombie-Britannique était hors de contrôle à 430 milles au sud, dans la région de Teare Creek, et certains résidents près du village de McBride ont été évacués.