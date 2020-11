Les résidents de Los Angeles ont reçu l’ordre de rester à la maison jusqu’à la semaine de Noël, tous les rassemblements étant INTERDITS… à l’exception de l’église et des protestations

Les responsables de la santé du comté de Los Angeles ont déclaré une nouvelle ordonnance «plus sûr à la maison», réprimant ses restrictions Covid-19 pour interdire la plupart des rassemblements pendant une période de trois semaines, mais ont créé des exemptions pour les services religieux et les manifestations.

La nouvelle directive, qui entrera en vigueur la semaine prochaine et restera en vigueur jusqu’au 20 décembre, interdira tous les rassemblements publics et privés impliquant des personnes de différents ménages et imposera de nouvelles limites d’occupation aux entreprises, a annoncé vendredi le département de la santé du comté.

Il est conseillé aux résidents de rester à la maison autant que possible et de toujours porter un masque facial sur leur nez et leur bouche lorsqu’ils sont à l’extérieur de leur foyer et autour des autres.

Cependant, l’ordonnance prévoit des exceptions pour les participants «Services religieux et manifestations», autorisant ces activités telles qu’elles sont «Droits protégés par la Constitution».

Outre les plats à emporter et la livraison, les restaurants et bars resteront fermés sous la nouvelle commande, tandis que certains autres “non essentiel” les installations, telles que les terrains de jeux et les salles de jeux, seront complètement fermées. Les loisirs de plein air seront autorisés, mais uniquement pour les personnes du même ménage, qui devront revêtir un masque facial et rester à six pieds des autres personnes.

Le comté de LA – de loin le plus peuplé de Californie avec plus de 10 millions d’habitants – a jusqu’à présent enregistré plus de 387000 infections à coronavirus et quelque 7600 décès, selon les données officielles. Le district a connu une augmentation des cas ces derniers jours, signalant plus de 4 500 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures. La Californie dans son ensemble fait partie des États les plus touchés des États-Unis, avec près de 1,2 million de cas de virus et plus de 19 000 décès.

