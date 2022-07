Les résidents de longue date de Will et du comté de Grundy nommés présidents du co-marché Old National – Shaw Local

Bob Diedrich et Kelly Cunningham ont été nommés co-présidents du marché de l’Old National Bank pour la région du sud-ouest de Chicagoland, Diedrich dirigeant le marché du comté de Will et Cunningham dirigeant le marché du comté de Grundy.

Deidrich, cadre supérieur du groupe Wealth Management, apporte près de 45 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et a passé plus de 40 ans dans divers rôles à la First Midwest Bank, qui a fusionné avec Old National en février. Il siège à plusieurs conseils philanthropiques locaux dans la région du comté de Will, notamment la Fondation du district 86 et la Fondation du théâtre Rialto Square.

Cunningham, qui est une dirigeante de banque communautaire pour la région ouest de Chicago, a également occupé divers postes de direction chez First Midwest au cours de ses 25 ans de mandat à la banque. Elle participe activement aux événements communautaires et est actuellement trésorière de Peer Court of Vermilion County.