Les résidents de l’immeuble le plus cher du monde où vivait Kylie Minogue risquent de déménager en raison de fuites d’eau

Les experts ont déclaré que la rénovation de la tuyauterie et des vannes « est une question d’urgence ».

Les ingénieurs ont trouvé des tuyaux de cuivre « gravement » corrodés dans le plafond d’un appartement de luxe et ont alerté Laing O’Rourke.

Les avocats du propriétaire One Hyde Park Ltd, dans des documents déposés à la Haute Cour de Londres le 22 décembre, ont déclaré que leur client voulait 10 millions de livres sterling du géant de la construction Laing O’Rourke en dommages-intérêts pour rupture de contrat.

Cela signifie que les résidents seront obligés de déménager pendant que l’approvisionnement en eau est coupé et que les réparations sont terminées.

Des stars telles que la chanteuse Kylie Minogue, 53 ans, qui a vendu l’année dernière, et l’actrice Holly Valance, 38 ans, ont vécu avec des cheikhs arabes et des oligarques russes.

Les vannes seraient défectueuses, mettant en danger la santé et la sécurité des locataires en raison de la possibilité de contamination de l’eau.

La tuyauterie du One Hyde Park de Londres, d’une valeur de 1,1 milliard de livres sterling, a subi de « graves dommages de corrosion » dans « presque tous les endroits », selon les documents judiciaires.

Les résidents MEGA-RICH de l’immeuble d’appartements le plus cher du monde doivent déménager à cause de fuites d’eau.

