Les résidents de l’Î.-P.-É. font la queue pendant des heures pour prouver qu’ils sont admissibles au paiement de secours de Fiona

Destiny Harper est sans électricité depuis que la tempête post-tropicale Fiona a frappé l’Île-du-Prince-Édouard il y a 18 jours.

Elle a dépensé beaucoup d’argent pour se nourrir et nourrir son bébé, et pour remplir son générateur de carburant.

Elle a donc été soulagée d’apprendre que le gouvernement provincial donnerait 250 $ – administrés par la Croix-Rouge – à chaque foyer de l’Île-du-Prince-Édouard touché par la tempête.

Plus de 28 000 ménages insulaires ont maintenant reçu l’argent, mais mardi après-midi, pas Harper.

Malgré son inscription en ligne il y a 10 jours, elle a reçu un appel de la Croix-Rouge l’informant qu’elle devait se rendre dans un centre d’accueil à Charlottetown pour valider son identité.

Elle a fait le trajet d’une demi-heure depuis son domicile à Rose Valley mardi pour attendre des heures en ligne avec des dizaines d’autres qui étaient là pour la même raison.

Destiny Harper, à gauche, de Rose Valley, Î.-P.-É., fait la queue avec son bébé de 21 semaines pour valider son identité afin qu’elle puisse recevoir son paiement de secours de Fiona de 250 $. (Steve Bruce/CBC)

“Donc, nous voici avec un bébé de 21 semaines assis en ligne, avec la possibilité que nous ‘pouvions ou non’ être vus.”

Beaucoup d’autres en ligne pourraient se rapporter à la situation de Harper, qualifiant le processus de compliqué et déroutant.

Stew Rogers a déclaré avoir entendu une personne dire qu’il avait raté son dîner de dinde de Thanksgiving en faisant la queue.

“Ça n’aurait jamais dû être fait comme ça, ça n’a aucun sens pour moi”, a déclaré Rogers.

“Les gouvernements gèrent des programmes de soutien, des paiements tout le temps, c’est ce que font les gouvernements … Je n’ai jamais eu de ma vie à attendre 20 minutes, encore moins quatre heures et demie d’affilée juste pour recevoir le paiement du gouvernement. “

Le groupe de bénévoles Charlottetown Mutual Aid a entendu parler des longues attentes et s’est présenté avec des bouteilles d’eau pour les personnes qui attendaient leur argent. Kali Ross du groupe a déclaré que les gens étaient reconnaissants.

Les gens auraient dû avoir cet argent dans leurs poches plus tôt. — Kali Ross, Aide mutuelle de Charlottetown

“Nous avons entendu beaucoup de gens qui ont attendu de nombreuses heures, ce qui n’est pas acceptable. Les gens auraient dû avoir cet argent dans leurs poches plus tôt. Il n’aurait pas dû y avoir autant d’obstacles à franchir.”

Bill Lawlor, directeur de la Croix-Rouge de l’Île-du-Prince-Édouard, a déclaré qu’ils avaient dû demander aux Insulaires de se présenter en personne pour valider leur identification dans les cas où leur système en ligne ne pouvait pas correspondre au nom et à l’adresse de la personne.

La Croix-Rouge dit qu’elle doit valider les pièces d’identité dans les cas où le nom de quelqu’un ne correspond pas à son adresse. (Steve Bruce/CBC)

“Nous devons juste, en fin de compte, nous assurer que nous transférons ces fonds, que ce soit au nom du gouvernement ou de la Croix-Rouge par le biais de donateurs, que nous faisons les choses correctement. Et parfois, je sais que le la vitesse et le droit s’opposent l’un à l’autre.”

De plus, la Croix-Rouge a déclaré que plus d’Insulaires que prévu ont choisi de s’inscrire en personne, ce qui, au cours des deux derniers jours, a contribué aux longues files d’attente à Charlottetown et à son centre d’accueil de Montague.

Il prévoit d’ouvrir un autre centre à Summerside mercredi et a commencé à donner une heure de rendez-vous aux personnes qui font la queue, afin qu’elles puissent partir et revenir.

Vendredi, la Croix-Rouge a annoncé qu’elle distribuerait une aide financière supplémentaire de 500 $ aux personnes les plus nécessiteuses après la tempête.