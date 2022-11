Les résidents de l’établissement de soins de London, en Ontario, disent que le problème des punaises de lit et des cafards persiste alors qu’ils font face à une hausse de loyer

Les résidents d’un établissement de soins privé à London, en Ontario, disent qu’ils font face à une forte hausse de loyer alors que les insectes continuent de sévir, tandis qu’un porte-parole de Bruce Residence dit qu’il pourrait encore s’écouler des semaines avant que les insectes ne soient éradiqués.

Les résidents et les travailleurs ont récemment exprimé leurs inquiétudes concernant le problème de bogue détaillé par CBC News en septembre.

“Nous avons de mauvaises punaises de lit. Nous avons de mauvais cafards. C’est mauvais”, a déclaré Chuck Pearce, 57 ans.

Pearce vit dans l’établissement de Hamilton Road depuis deux ans après qu’un traumatisme crânien l’ait conduit à l’hôpital. Il souffre maintenant de crises occasionnelles.

Le loyer a augmenté. C’est l’inflation. Nous sommes une entreprise après tout. – Joe Todd, Résidence Bruce

Il reçoit chaque mois un chèque du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) de 1 090 $. Jusqu’à récemment, il payait 800 $ pour le loyer, mais cela augmente de 200 $, laissant Pearce avec moins de 100 $ après le paiement de ses factures de nourriture et de logement.

“Nous n’avons personne pour nous aider du tout”, a-t-il déclaré.

Bruce Residence est un établissement de soins résidentiels informels, qui est une classification municipale. (Rebecca Zandbergen/CBC News)

“Le loyer a augmenté. C’est l’inflation”, a déclaré Joe Todd, porte-parole de Bruce Residence, qui est également le directeur de l’exploitation.

“Nous sommes une entreprise après tout.”

La résidence Bruce est réglementé par un règlement municipal de la ville de Londres et compte 49 unités – en ce moment, 13 ou 14 lits sont vides, a déclaré Todd.

Au moment où CBC News a parlé pour la première fois aux résidents de l’infestation d’insectes, Todd a déclaré que le propriétaire de Bruce Residence, Ethan Eswaran, ne serait pas disponible pour commenter. Todd a admis qu’il y avait un problème de bogue, mais a déclaré qu’il était nouveau dans le poste et qu’il prévoyait de travailler pour le résoudre.

“Nous avons de nouveaux employés de nettoyage à bord et ils font un travail incroyable”, a déclaré Todd, qui continue d’agir en tant que porte-parole de Bruce Residence, à CBC News cette semaine. “Tout est propre et impeccable. Nous avons un nouveau service de lutte antiparasitaire et ils vérifient tous les mois. Ça va beaucoup mieux.”

En marchant dans la cuisine, on pouvait les voir dans la cuisine, les cafards. Ils étaient partout. – Christina Corey, ancienne directrice de maison

Todd a déclaré qu’il espérait que l’installation pourrait totalement éradiquer le problème des bogues d’ici janvier.

La porte-parole de la ville de Londres, Jo Ann Johnson, a déclaré que le personnel avait inspecté l’installation début octobre et qu’il y avait toujours une commande en suspens que le propriétaire devait traiter, bien qu’elle n’ait pas dit de quoi il s’agissait.

Todd ne dirait pas non plus.

“C’est entre le propriétaire et la ville. Ce n’est l’affaire de personne.”

Bruce Residence, montré sur cette photo, a “un nouveau service de lutte antiparasitaire et ils vérifient tous les mois”. Ça va beaucoup mieux », déclare le chef de l’exploitation. (Rebecca Zandbergen/CBC News)

Faire la chasse au loyer

Christina Corey, préposée aux services de soutien à la personne (PSW) depuis 14 ans, a commencé à travailler comme gérante de maison à Bruce Residence le mois dernier, mais a démissionné après seulement une semaine de travail.

“Tout était en désordre quand je suis entrée”, a-t-elle déclaré.

Les insectes étaient partout, a déclaré Corey.

“Ils étaient tous de tailles différentes. Des grands. Des petits. Les gens en avaient même sur leurs déambulateurs.”

Pendant le peu de temps que Corey a travaillé à la résidence, elle était chargée d’embaucher des cuisiniers et des nettoyeurs et d’amener plus de locataires. Elle a également dû distribuer des médicaments, tout comme d’autres membres du personnel, a-t-elle déclaré.

Christina Corey a travaillé comme accompagnatrice personnelle pendant 14 ans. Elle a récemment accepté un poste de gérante de maison à Bruce Residence, mais a démissionné au bout d’une semaine. (Soumis par Christina Corey)

“Cela m’a également choqué”, a déclaré Corey. “Les médicaments sont simplement livrés à la cuisine et le personnel de cuisine qui n’a aucune formation distribue des médicaments.”

Corey se souvient également d’avoir parlé au propriétaire de l’établissement, Ethan Eswaran, du loyer des locataires.

Eswaran a acheté la propriété sur Hamilton Road il y a trois ans et gère trois autres installations résidentielles similaires, à Strathroy, St. Thomas et Mount Brydges.

“Ses conversations étaient:” Vous devez changer le loyer et vous devez chasser tous ceux qui doivent un loyer “, et c’est tout ce qui l’intéressait, était-ce la partie financière, non?

“Certains d’entre eux n’avaient même plus d’argent pour leurs médicaments qu’ils payaient également. Et ils n’ont pas reçu d’avis d’augmentation de loyer en bonne et due forme”, a-t-elle déclaré.

Ricky Williams, 44 ans, a emménagé à Bruce Residence en décembre 2021 après avoir subi une chirurgie cardiaque. (Rebecca Zandbergen/CBC News)

Problèmes persistants

“Mes punaises de lit sont parties mais malheureusement, les cafards ont pris le dessus”, a déclaré Bob Campbell, 73 ans, qui vit à Bruce Residence depuis environ un an et demi. “Ils occupent mon tiroir du haut et si j’ai de la nourriture dans la pièce, ils entrent dedans.”

Le loyer de Campbell ne change pas car il payait déjà plus que la plupart des gens, a-t-il déclaré.

“Je deviens un peu si mal [by bugs] et je ne peux pas dormir. Ça me rend fou”, a déclaré le locataire Ricky Williams, 44 ans. Il a emménagé dans l’immeuble après avoir subi une opération cardiaque en décembre 2021.

Les jambes de Williams sont couvertes de taches rouges et violettes – des blessures de punaises de lit, a-t-il dit.

“Ils ne cessent de grossir et celui-ci a gonflé”, a-t-il déclaré. “Des jus d’orange et de jaune ont commencé à couler de moi. Les deux jambes, elles sont mauvaises.”

Ricky Williams montre les blessures sur ses jambes qui, selon lui, ont été causées par des punaises de lit. (Rebecca Zandbergen/CBC News)

Projet de loi d’initiative parlementaire à déposer

« Nous sommes vraiment préoccupés par les personnes vulnérables et la façon dont elles sont exploitées dans ces établissements », a déclaré Jeff Burch, député provincial néo-démocrate de Niagara Centre.

La semaine prochaine, Burch espère déposer un projet de loi d’initiative parlementaire à Queen’s Park. Il s’agit du projet de loi sur la protection des personnes vulnérables dans les logements avec services de soutien, qui autoriserait les dizaines d’établissements de soins privés de la province.

Selon Burch, il y a plus de 30 foyers non réglementés par la province en Ontario. Certains, comme Bruce Residence, sont autorisés par des règlements municipaux, et d’autres ne sont pas autorisés. Tous, soutient-il, seraient mieux servis si la province les supervisait.

Le projet de loi de Burch comprendrait un protocole de plainte et d’inspection, ainsi que des amendes quotidiennes aux propriétaires si leurs installations ne sont pas autorisées par la province.

Le NPD a déposé le projet de loi pour la première fois en 2018, puis en 2020, mais à chaque fois sans succès. Burch espère que ce tour sera différent.

“Nous essayons de mettre de côté la politique partisane et de convaincre le gouvernement de faire ce qu’il faut. Il ne s’agit pas de politique, il s’agit de personnes qui souffrent de maladies assez graves.”