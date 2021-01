Les résidents de l’appartement de Sydney ont demandé à leurs invités de se connecter à un code QR dans leur propre maison

Les résidents des appartements de Sydney sont invités à obliger leurs invités à scanner un code QR chaque fois qu’ils entrent par la porte d’entrée.

Une section du complexe Macquarie Park Village dans le nord de la ville a laminé des avis de traçage des contacts Covid à l’entrée de certaines unités.

Ceux qui entrent dans chaque appartement sont invités à utiliser une application gouvernementale de Service New South Wales « pour s’enregistrer avant d’entrer », comme les clients sont désormais tenus de le faire dans les restaurants, cafés, clubs, coiffeurs et cinémas.

Un autre panneau explique les règles pour les locataires et les invités qui entrent à la fois dans le bâtiment et les appartements individuels dans la section « Perth » du complexe, qui se trouve au coin des routes Herring et Epping, à proximité d’une université et d’un grand centre commercial.

« Veuillez vous assurer que vous et les visiteurs vous inscrivez lorsque vous entrez dans le bâtiment / les unités », indique le panneau.

«Les locataires doivent s’inscrire une fois, les visiteurs à chaque visite.

«Cela nous permettra d’être sûrs de Covid.

Le panneau indiquait «la responsabilité de l’enregistrement incombe à vous».

Une femme qui vit dans le complexe, demandant à rester anonyme par crainte de contrarier les autorités gouvernementales, a déclaré qu’exiger des résidents de faire signer à leurs invités un code QR allait trop loin.

« C’est une chose de contacter trace dans des lieux publics, mais je refuse de le faire chez moi », a-t-elle déclaré.

«C’est au-delà de la portée excessive du gouvernement et d’une violation de la vie privée.

« Je ne » m’enregistre « pas chez moi avec une application qui envoie directement au gouvernement. »

La résidente a déclaré que des agents de maintenance, qui ne portaient pas de masques faciaux, ont frappé à sa porte mercredi, sont entrés dans son logement locatif et ont affiché les avis, mais elle n’a réalisé que les panneaux avaient augmenté avant leur départ.

« Ils ont placé des panneaux partout dans les bâtiments la semaine dernière, indiquant qu’ils allaient inspecter les alarmes incendie des unités », a-t-elle déclaré au Daily Mail Australia.

«J’étais à la maison et je les ai laissés entrer.

Aucun groupe de strates tiers n’a encore reconnu avoir installé les panneaux qui coïncidaient avec les inspections incendie.

Sa section de Macquarie Park Village s’appelle Perth, avec des zones du complexe nommées d’après les capitales australiennes.

Daily Mail Australia a contacté le gestionnaire immobilier de la section Perth du Macquarie Park Village pour lui demander si le système de connexion pour les clients était obligatoire ou volontaire et s’ils étaient préoccupés par d’éventuelles violations de la vie privée.

Alors que le nord de Sydney a connu une série de cas de coronavirus acquis localement, la région du gouvernement local de Ryde n’a pas de cas actifs existants, bien qu’elle abrite l’Université Macquarie et le centre commercial Macquarie Center.

À ce stade, le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud exige uniquement que les établissements d’accueil obligent les clients à se connecter via un code QR.