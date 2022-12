Les résidents de La Salle peuvent s’attendre à payer les mêmes taxes que l’année dernière – Shaw Local

Le conseil municipal de La Salle a approuvé son prélèvement fiscal lors de la réunion de lundi soir, ce qui n’a entraîné aucun changement dans la part de La Salle de la facture fiscale par rapport à l’année dernière.

Lorsque le plan de prélèvement fiscal a été présenté le 15 novembre, le directeur des finances, John Duncan, a déclaré que la ville retirait les obligations du rôle d’imposition et transférait cet argent au fonds général.

“La bonne nouvelle pour les contribuables est… nous avons prélevé 341 784 $ pour les obligations l’année dernière et nous n’avons rien à prélever pour cela cette année”, a déclaré Duncan lors de la réunion du conseil du 15 novembre. “Cela va donc compenser notre demande du côté non obligataire … et le taux d’imposition resterait le même.”

La ville prélèvera 3 133 750 $ par rapport à la taxe de l’an dernier à 3 113 784 $. Bien que les montants soient presque les mêmes, les zones spécifiques prélevées par la ville seront différentes. Par exemple, aucun argent n’ira aux obligations et davantage ira à la pension de la police et au fonds général.

Étant donné qu’il y a eu une augmentation de 12,24 % du total des prélèvements non obligataires, la ville a dû organiser une audience de vérité sur la fiscalité sur les modifications proposées. L’audience a eu lieu le 28 novembre et le prélèvement a été adopté lundi.