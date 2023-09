Les résidents de La Salle énumèrent les points positifs de la ville lors de la première réunion de planification communautaire stratégique – Shaw Local

Les dirigeants communautaires et les résidents ont exprimé les aspects positifs de La Salle, notamment la proximité du Starved Rock State Park, l’éducation, les arts et le tourisme, lors de la réunion de planification stratégique communautaire de mardi soir.

Le directeur du développement économique de La Salle, Curt Bedei, a déclaré que commencer par les aspects positifs de la communauté au cours de ce qui sera un événement de planification en trois parties aide les gens à comprendre ce que La Salle a à offrir à la communauté.

« Nous ne pensons peut-être pas à ces choses de temps en temps », a-t-il déclaré. Starved Rock, par exemple, beaucoup d’habitants tiennent cela pour acquis parce que nous sommes ici pour le voir tous les jours. Nous n’y pensons peut-être pas tous les jours, mais c’est une ressource positive.

Mardi a marqué la première des séances de planification. L’objectif de la ville est de mieux comprendre la communauté et les besoins et/ou désirs de ses résidents au cours des 10 prochaines années dans les domaines de la qualité de vie, du tourisme et du développement économique.

Eric Maze, un résident de La Salle, prend la parole lors de la réunion de planification stratégique communautaire du 19 septembre 2023. (Maribeth Wilson)

La réunion de mardi a porté sur la qualité de vie des résidents.

« Je pense qu’il se passe beaucoup de choses positives dans la communauté », a déclaré Luke Tomsha, fondateur de The Perfectly Flawed Foundation. « La Salle possède un superbe centre-ville qui peut vraiment rassembler ces événements civiques. »

La spécialiste du développement communautaire et économique, Pam Schallhorn, a divisé la vingtaine de participants en groupes, puis a travaillé ensemble pour « identifier les ressources ou les actifs existants qui ont actuellement un impact sur la qualité de vie à La Salle ».

Chaque groupe a nommé un leader/co-leader pour présenter les attributs de qualité de vie identifiés à la salle.

Dani Piland, une résidente de La Salle, qui a présenté son groupe, a déclaré qu’ils avaient parlé spécifiquement de la force des ressources de La Salle lorsqu’il s’agissait de faire face à la crise des opioïdes et des ressources robustes offertes pour résoudre les problèmes de santé mentale.

« Je travaille depuis longtemps dans des organisations à but non lucratif », a-t-elle déclaré. « Et je pense que malgré notre taille relativement petite, la force de notre communauté à but non lucratif est ici un atout vraiment important. »

Piland a également pris le temps de discuter de la diversité raciale croissante de La Salle et de la représentation de la communauté mexicaine à travers l’offre culinaire de la ville.

« Nous avons parlé à notre table du fait qu’il semble s’agir d’un groupe majoritairement blanc, même si près d’un quart de notre population est hispanique ou latino-américaine… nous avons engagé une discussion approfondie sur la sécurité publique, pour savoir qui se sent en sécurité et qui se sent moins. donc. »

Spécialiste du développement communautaire et économique, Pam Schallhorn a divisé la vingtaine de participants en groupes et a ensuite travaillé ensemble pour « identifier les ressources ou les actifs existants qui ont actuellement un impact sur la qualité de vie à La Salle ». (Maribeth Wilson)

Eric Maze, un résident de La Salle, qui a parlé au nom de son groupe, a déclaré que la communauté offrait d’excellentes organisations civiques telles que le garde-manger et l’Illinois Valley Public Action to Deliver Shelter.

« C’est une communauté très généreuse qui redonne à beaucoup de causes différentes », a-t-il déclaré.

Le groupe de Maze a parlé des atouts topographiques qu’offre la ville et des diverses activités que les résidents ont eu l’occasion de pratiquer dans la région.

« Ce n’est pas un mauvais endroit pour élever une famille », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup d’activités autour, nous avons de bonnes écoles. Nous avons de superbes défilés. La Fête des Lumières est incroyable et rassemble toutes sortes de gens.

Dawn Hicks, une résidente de La Salle, qui a parlé au nom de son groupe, a déclaré que son groupe avait parlé des différents événements artistiques et musicaux.

« Nous serions ravis de voir l’étape 212 s’agrandir », a-t-elle déclaré. « Parce qu’ils ont été une immense bénédiction dans ce domaine en encourageant les enfants à être plus créatifs et à sortir de leur coquille. Avec Maestro et Mi. »

Hicks a déclaré que son groupe avait parlé des multiples parcs de la ville et des diverses activités proposées aux familles dans ces parcs.

« La piscine La Salle est idéalement située », a-t-elle déclaré. “C’est au milieu de la ville, les enfants du monde entier peuvent y accéder à pied … Hegeler Park. Je sais que nous y avons organisé des événements, comme des films dans le parc.”

Après les présentations, Schallhorn a remercié tout le monde pour son temps et les a encouragés à venir à la prochaine réunion avec de grandes idées.

Bedei a déclaré qu’il souhaitait que les gens viennent à la prochaine séance avec les « pensées les plus scandaleuses et les plus folles » et que l’argent n’est pas un objet.

« Je veux que les gens soient libres dans leurs pensées et ouverts d’esprit quant aux possibilités, car vous savez que tout peut arriver… avoir des idées folles aide les gens à faire avancer leur esprit, à s’engager et à s’impliquer », a-t-il déclaré.

La prochaine séance aura lieu de 17 h 30 à 19 h. Le mardi 26 septembre, aux Chevaliers de Colomb (deuxième étage), 209 résidents de Gooding St. La Salle seront invités à fournir des idées qu’ils jugent importantes pour de futurs projets qui pourrait avoir un impact sur le tourisme, la qualité de vie et le développement économique de la ville.

Pour vous inscrire à l’événement, visitez https://registration.extension.illinois.edu/start/strategic-community-planning-for-lasalle-3-sessions . Si vous avez des questions sur le processus de planification ou si vous avez besoin d’un aménagement raisonnable pour participer à ce programme, contactez Schallhorn à [email protected].