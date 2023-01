Les résidents de La Salle appellent à une réunion publique et critiquent la réponse de la ville à la suite de l’incendie de Carus Chemical – Shaw Local

Presque tous les sièges des chambres du conseil municipal de La Salle étaient occupés lundi par des résidents préoccupés par l’incendie de Carus Chemical du 11 janvier.

L’incendie a entraîné une substance recouvrant les maisons, les voitures, les cours et les objets extérieurs qui apparaissaient brun-orange, vert ou violet selon son état. Carus Chemical et l’EPA ont déclaré que la substance était un oxydant appelé permanganate de potassium, qui est corrosif, mais qui est généralement non nocif, à moins qu’il ne soit en grande concentration. Le produit chimique est distribué par Carus pour traiter l’eau potable, entre autres applications.

La résidente Dani Piland a déclaré au conseil que de nombreux résidents lui avaient parlé des conséquences de l’incendie.

Elle a souligné cinq principaux domaines de préoccupation : elle a déclaré que la ville ne communiquait pas clairement, la ville a choisi de protéger Carus plutôt que ses habitants, la ville a placé à tort la responsabilité sur les résidents de nettoyer et d’évaluer les dommages, elle a fourni peu d’assurance sur les problèmes de santé et d’environnement. et a négligé de tenir Carus responsable.

Piland, qui s’était auparavant présenté au Congrès américain dans le 16e district, a critiqué le recours à une hotline mise en place par Carus et les premières instructions de mélanger des produits chimiques pour éliminer l’oxydant, entre autres objections.

Elle a demandé au conseil une assemblée publique, qui inclurait Carus, la ville, l’EPA et toutes les organisations impliquées pour répondre aux questions en suspens des résidents.

Les résidents de La Salle se réunissent le lundi 23 janvier 2023 dans la salle du conseil de l’hôtel de ville pour faire part au conseil de leurs préoccupations suite à l’incendie de Carus Chemical au début du mois. (Olivia Doack)

Le maire de La Salle, Jeff Grove, a déclaré que la ville avait fait de son mieux pour communiquer afin d’assurer la sécurité et l’information des résidents. Il a déclaré que le rôle de la ville était de transmettre les informations qu’elle recevait et que les responsables n’avaient toujours pas de réponses à tout.

« Les échevins et moi-même, nous habitons La Salle. Nous avons des enfants, nous avons des animaux domestiques », a déclaré Grove. “Nous ne ferions jamais rien pour tromper qui que ce soit, car c’est aussi notre communauté.”

Les responsables de La Salle ont engagé Brownfield, de Beloit, Wisconsin, en tant que société indépendante pour fournir plus d’informations aux résidents qui ont exprimé leur méfiance à l’égard des informations fournies par l’Agence de protection de l’environnement de l’Illinois et l’US EPA.

Les deux agences environnementales ont indiqué qu’elles n’avaient trouvé aucun risque pour la santé des résidents après avoir prélevé des échantillons de sol, d’eau et d’air à proximité pour les tester. Les équipes HAZMAT de HEPACO et RMS Environmental ont nettoyé le site sous la supervision de l’État et de l’EPA fédérale.

L’ingénieur municipal Brian Brown a déclaré que des échantillons de sol et d’autres tests avaient été effectués dans les quartiers les plus touchés, autour des rues Zinc et Porter, par le nouvel entrepreneur. Brown a déclaré que les résultats devraient être disponibles dans quelques jours et que les résidents seront informés.

Brown a également suggéré de planifier des tests à long terme pour évaluer les problèmes environnementaux et sanitaires potentiels sur la route.

Les responsables de la ville ont également rencontré des responsables de Morris et Rockton, où il y a eu un incendie de batterie au lithium et un incendie d’usine pétrolière. Le personnel de La Salle a trouvé que sa réponse était cohérente avec les autres villes, sauf que La Salle a déclaré avoir embauché un entrepreneur extérieur pour effectuer des tests supplémentaires.

Plus de 10 résidents ont pris la parole lors des commentaires publics lundi, certains posant des questions sur leur situation spécifique. Les résidents ont posé des questions sur les risques à long terme pour la santé et l’environnement. Plusieurs résidents ont déclaré ne pas laisser leurs chiens rentrer à la maison, les garder à bord ou ailleurs, de peur qu’ils n’ingèrent de l’herbe ou qu’ils ne se la mettent sur les pattes.

Le résident Wayne Temple possède du bétail et des machines. La machinerie a été endommagée par l’oxydant libéré et la nourriture de son bétail a été contaminée. Linda Battaglia a déclaré que sa maison et sa pelouse étaient couvertes de produits chimiques et qu’elle ne savait pas quoi faire.

Jamie Hicks pensait que la ville ne communiquait pas bien par le biais des alertes, affirmant que certaines personnes les avaient reçues et d’autres non. Grove a déclaré qu’il y avait un problème avec le système codeRED le jour où les alertes ont été envoyées, ajoutant qu’il souhaitait trouver un moyen d’atteindre plus de personnes via leur téléphone en cas d’urgence.

«Ce que nous recherchons … est une reconnaissance publique de l’incapacité de cette administration à communiquer adéquatement avec la communauté à la suite de la catastrophe, une transparence totale dans le processus d’enquête à mesure qu’il se déroule à partir d’ici et la publication du plan de gestion des urgences de la ville avec des commentaires des résidents de La Salle pris en considération », a déclaré Piland dans sa demande de réunion publique.

Tous les résidents qui se sont adressés au conseil ont été invités à faire part de leurs préoccupations par écrit au greffier adjoint Brent Bader afin que l’organisation appropriée puisse répondre aux questions.

“Nous espérons que les conclusions de l’EPA sont exactes, mais je ne pense pas qu’il y ait de mal à ce que quelqu’un vienne et se concentre sur certains domaines, en particulier les parcs”, a déclaré Bader.

“En fin de compte, je veux juste que les gens soient rassurés, ce conseil, cette communauté, cette équipe ici travaille vraiment dur pour tout le monde”, a déclaré Grove. “Il n’y a pas d’ordre du jour ici, nous essayons simplement de faire de notre mieux.”