Les résidents de la région du comté de Kendall aiment partager des souvenirs d’Oswego Dragway lors de l’événement local «History Happy Hour» – Shaw Local

Les résidents de longue date de la région de Chicago se souviendront probablement des publicités diffusées par leurs radios à transistors sur les stations WLS et WCFL du début des années 1960 au milieu des années 1970.

« DIMANCHE, DIMANCHE, DIMANCHE !!! Course à Oswego », criait l’annonceur.

Les publicités ont servi à attirer une génération de fans de courses de dragsters sur l’Oswego Dragway et à mettre efficacement le petit village de l’époque sur la carte.

Jeudi soir dernier, le 11 août, une foule nombreuse de résidents de la région ont apprécié partager leurs histoires et leurs souvenirs de la dragway à la Oswego Brewing Company au 61, rue Main, au centre-ville du village. L’événement « History Happy Hour » a été organisé et accueilli par le Little White School Museum d’Oswego.

Annie Jordan, directrice du Little White School Museum, a animé la discussion.

Alan King, un résident d’Oswego, a déclaré que son père avait couru sur le dragway dans les années 1950. King se souvient avoir passé toute la journée sur la piste et être rentré à la maison brûlé par le soleil.

King s’est également rappelé avoir couru à la fois des voitures et des motos sur le dragway tout au long des années 70. King a encore deux trophées qu’il a remportés au dragway qu’il a affichés pour la foule.

Jordan a commencé la discussion en détaillant la montée des courses de dragsters à travers le pays dans les années 1930. Jordan a déclaré qu’à cette époque, de nombreux Américains modernisaient leurs automobiles, essayant de les faire rouler plus vite pour concurrencer les voitures de leurs voisins. Les habitants de la côte ouest ont commencé à emmener leurs voitures dans le désert pour voir lequel était le plus rapide, ce qui a conduit au début des courses de dragsters modernes.

La Seconde Guerre mondiale a mis une pause sur les courses, car de nombreux hommes sont allés à l’étranger et l’industrie automobile a déplacé une grande partie de sa production vers des avions et des véhicules blindés pour l’effort de guerre, a déclaré Jordan.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré Jordan, les hommes sont revenus de l’étranger et se sont immédiatement remis à la course. En 1949, la Californie a accueilli le premier événement de course organisé sur une base aérienne, utilisant la piste comme piste d’accélération, où la norme de traînée d’un quart de mile a commencé.

En 1951, la National Hot Rod Association a été créée par Wally Parks. Aujourd’hui, la NHRA est l’un des plus grands organismes de sanction du sport automobile au monde.

Dans les années 1950, le sport était devenu largement popularisé et le virus de la course migrait de la côte ouest à travers le pays.

En 1955, Dan et Wally Smith, deux jeunes agriculteurs de la région d’Oswego, ont jalonné une bande d’un quart de mile sur leur ferme familiale sur la route 34 à quelques kilomètres à l’ouest du pont de la route 34 et ont ouvert l’Oswego Dragway pour sa première saison.

Un dimanche de 1957, quelques années seulement après l’ouverture de l’Oswego Dragway, deux nouvelles Chevrolet de 1957 brûlent la ligne lors d’une course à “The Strip”. (photo fournie par Little White School Museum)

Jordan a déclaré que selon les rapports, le sol des Smith ne produisait pas un rendement favorable et que les frères adoraient la course. Ils ont donc ouvert au public leur bande de terre au milieu d’un champ de maïs, et la bande est immédiatement devenue populaire.

Répondant à la popularité après la saison 55, les Smith sont parvenus à un accord avec les Aurora Autocrats, qui ont repris la gestion de la dragway.

Les Aurora Autocrats se sont lancés dans la collecte de fonds et ont rapidement collecté 40 000 $ pour l’amélioration des pistes. Avant l’ouverture de la saison de course de 1956, l’Oswego Dragway avait une surface en asphalte, des gradins, des concessions, des toilettes et un parking de 5 000 voitures.

Jordan a lu la première ligne d’un article sur le dragway du Chicago Tribune : “Vous pouvez repérer la piste d’accélération à un quart de mile de distance, le maïs s’arrête sur un espace d’environ 100 mètres, avant qu’il ne reprenne et continue… toujours.”

Quelques semaines après le début de la saison 1956, le dragway attirait des milliers de passionnés de courses de dragsters de tout le Midwest tous les dimanches du printemps à l’automne, créant un problème de circulation sur la route 34 à deux voies à travers le village.

Les rapports de la saison 1956 indiquent qu’un dimanche moyen, entre 2 000 et 3 000 personnes venaient voir les courses et que 300 à 400 voitures couraient chaque semaine. En septembre, l’Oswego Dragway a accueilli le premier événement de course de dragsters de championnat de la région de Chicago.

Jordan a déclaré que la population d’Oswego à l’époque était de 1 200 habitants au maximum et que le village ne comptait que cinq policiers. La population d’Oswego triplant presque tous les dimanches pendant la saison des courses, le village était confronté à des problèmes.

Les courses ont commencé à 8h30 le dimanche matin. Selon le Oswego Ledger, le 9 mai 1957, les soldats de l’État ont émis plus de 100 violations de billets en une journée.

L’Oswego Dragway a mis Oswego sur la carte dans les années 1960 et au début des années 1970 grâce en grande partie à des publicités vantant la piste de course diffusées sur WLS et WCFL, les 40 meilleures stations de radio. La dragway, qui était située le long du côté nord de la route 34 à environ un quart de mile à l’ouest d’Orchard Road, a attiré des milliers de fans de course les dimanches après-midi d’été. La dragway a également servi de refuge d’été et de lieu de travail pour de nombreux jeunes de la région d’Oswego-Montgomery. Cette photo, prise en septembre 1968, montre un dragster Woods & Bones chargeant sur la ligne de départ. (Photo fournie)

Ted Clauser, un habitant d’Oswego, a déclaré qu’il se souvenait que les fenêtres de son église commençaient à trembler à 8h30 tous les dimanches matins et que c’était la seule fois où le village avait un embouteillage.

Dans les années 1960, les courses de parrainage ont commencé à prendre le dessus sur les courses de dragsters, et le sport s’est éloigné des mécaniciens locaux avec des moteurs gonflés pour devenir des dragsters professionnels.

Al Thompson était l’un de ces mécaniciens. Thompson était un pilote bien connu à l’Oswego Dragway. Il était mécanicien automobile chez Al’s Speed ​​​​Shop à Aurora. Lorsqu’il a commencé à courir dans les années 1950, la vitesse maximale qu’il pouvait atteindre était de 138 mph en 9,5 secondes environ. Au moment où Thompson a pris sa retraite dans les années 1960, la vitesse moyenne était d’environ 195 mph, atteignable en 7,9 secondes.

Au fil des années, des foules de plus en plus nombreuses se sont rendues à Oswego pour voir certains des coureurs de dragsters les plus célèbres du pays et leurs dragsters. Au début des années 1960, le dragway accueillait entre 5 000 et 10 000 fans chaque dimanche.

En 1979, Stan Smith a vendu la ferme avec la piste d’accélération à un vétérinaire local, Albert Koch, qui a fermé la piste après la saison 1979 en raison de problèmes juridiques, selon Jordan.