Les résidents de la région d’Halifax pourront voir les maisons endommagées alors que les incendies de forêt continuent de brûler

Si la puissance ou les données de votre appareil sont faibles, obtenez vos mises à jour de feux de forêt sur CBC Lite. Il s’agit de notre site Web à faible bande passante et uniquement textuel.

Les résidents dont les maisons ont été endommagées ou détruites dans un incendie de forêt qui continue de brûler à l’extérieur d’Halifax auront la chance de voir leurs propriétés aujourd’hui lors d’une visite en autobus des zones touchées.

Dans un courriel envoyé aux résidents touchés par le bureau de gestion des urgences de la Municipalité régionale d’Halifax peu après 20 h HA jeudi, les responsables ont déclaré que la visite de quelque 200 maisons endommagées et détruites partira du Centre des Jeux du Canada à Halifax à 11 h.

« Malheureusement, vous ne pourrez pas quitter le bus pour vous promener dans votre propriété », a-t-il déclaré.

Le courriel, qui a été fourni à CBC News par un résident qui a perdu sa maison, indique que le personnel sera sur place au Centre des Jeux du Canada après la visite pour répondre aux questions.

Des averses sporadiques vendredi matin ont été un répit bienvenu par rapport aux conditions chaudes et sèches qui sévissent dans la région depuis l’incendie de forêt qui s’est déclaré dans la subdivision Westwood Hills à Upper Tantallon en milieu d’après-midi dimanche.

L’incendie de 837 hectares qui s’étend sur des étendues d’Upper Tantallon, Hammonds Plains et Pockwock continue de brûler et a été maîtrisé à 50% jeudi.

Pluie sur le chemin

Alors que les températures montaient dans les années 30 jeudi, de nouveaux incendies se sont déclarés dans la région d’Halifax, notamment au Waegwoltic Club dans le sud d’Halifax et dans les zones boisées au large de Prospect Road et Perrin Drive à Waverley.

La météorologue de la CBC, Tina Simpkin, a déclaré que des averses éparses devraient se généraliser dans toute la province vendredi après-midi et en soirée. Samedi, jusqu’à 40 millimètres de pluie sont attendus dans certaines régions.

REGARDER | Briser l’interdiction de brûler à Halifax pourrait entraîner des contraventions

Briser l’interdiction de brûler à Halifax pourrait entraîner des contraventions Lors d’une conférence de presse jeudi à 17 heures avec des journalistes, le chef adjoint régional des incendies et des urgences d’Halifax, David Meldrum, a déclaré que la plupart des incendies extérieurs sont causés par des personnes et que la responsabilité personnelle est essentielle.

Plus tôt jeudi, le maire d’Halifax, Mike Savage, a déclaré que les gens continuaient d’enfreindre l’interdiction de brûler de la province, notant que quelqu’un avait été surpris en train d’utiliser un chalumeau au propane pour brûler des feuilles et qu’une autre personne allumait un feu de joie.

« Il s’agit d’une violation claire de la politique de non-stupidité », a déclaré Savage dans une mise à jour avec des journalistes jeudi à 15 heures. « Ne le fais pas. »

L’amende provinciale pour violation de l’interdiction actuelle de brûler a été augmentée cette semaine de 237,50 $ à un maximum de 25 000 $. Le premier ministre Tim Houston a déclaré aux journalistes jeudi après-midi qu’il n’était pas encore au courant d’amendes liées à l’interdiction de brûler.

REGARDER | Les responsables de la N.-É. fournissent une mise à jour du 1er juin sur les incendies de forêt

Environ 16 400 résidents ont été forcés de quitter leur domicile au plus fort des évacuations, qui s’étendaient d’Upper Tantallon à Sackville. Il n’y a eu aucun rapport de blessés ou de personnes disparues.

Les responsables ont déclaré que les évacués devaient s’inscrire au 311 afin qu’ils puissent être avertis si leurs biens ont été endommagés ou détruits. (Sans frais au 1-800-835-6428, 1-866-236-0020 pour les utilisateurs malentendants de téléimprimeurs uniquement).

Des équipes de pompiers ont été appelées au Waegwoltic Club sur le Northwest Arm à Halifax le jeudi 1er juin 2023. (Paul Poirier/CBC)

Le gouvernement fédéral a annoncé jeudi que les Forces armées canadiennes fourniront des soutiens pour aider à combattre les incendies de forêt qui font rage en Nouvelle-Écosse, y compris un soutien à la planification et à la coordination, ainsi que des pompiers et des spécialistes des incendies pour aider à contrôler les incendies.

Pensez à ce que vous auriez besoin d’apporter en cas d’évacuation de 30 minutes, dit le CAO Cathie O’Toole, directrice générale (DG) de la Municipalité régionale d’Halifax, a encouragé les résidents à penser à apporter des choses comme des documents importants, des médicaments et des animaux de compagnie au cas où les zones d’évacuation changeraient.

La Nouvelle-Écosse offre un paiement unique de 500 $ par ménage admissible aux personnes touchées par l’ordre d’évacuation. Résidents peut demander ce paiement par l’intermédiaire de la Croix-Rouge canadienne.

Les responsables enquêtent sur ce qui a déclenché l’incendie initial dans la subdivision de Westwood Hills au large de Hammonds Plains Road – située à environ 25 kilomètres à l’extérieur d’Halifax – mais des responsables du ministère des Ressources naturelles ont déclaré qu’il s’agissait probablement d’une activité humaine.

Houston aux fédéraux : « Il est temps de participer avec tout ce que vous avez » Lors d’une mise à jour provinciale sur les incendies de forêt qui brûlent en Nouvelle-Écosse, le premier ministre Tim Houston a déclaré que seul le gouvernement fédéral savait quelles ressources il avait à sa disposition.

La GRC de la Nouvelle-Écosse a déclaré que des agents patrouillent dans les quartiers touchés 24 heures sur 24 pour empêcher les personnes qui ne devraient pas s’y trouver. Aucun cas de pillage ou d’activité suspecte n’a été signalé.

Zones d’évacuation

La municipalité a déclaré que la zone d’évacuation pourrait changer, et si les gens doivent partir, ils doivent apporter leurs animaux de compagnie, des documents importants et des médicaments avec eux, ainsi que des fournitures pendant 72 heures.

Les personnes qui vivent dans les zones touchées par l’état d’urgence local doivent avoir un sac prêt à partir car elles pourraient avoir besoin de partir à court préavis.

Les zones touchées par les évacuations jusqu’à présent comprennent :

Lotissement de Westwood Hills.

Lotissement de White Hills.

Lotissement de Highland Park.

collines d’Haliburton.

Pockwock Road.

Glen Arbour.

chemin Lucasville jusqu’à la promenade Sackville.

Bois d’érable.

Chemin des Voyageurs.

St George Boulevard, y compris toutes les rues secondaires.

région du lac McCabe.

Fermetures d’écoles

Les écoles suivantes sont fermées vendredi :

Lycée Bay View.

Tantallon Junior Elementary.

Tantallon Senior Elementary.

Cinq Ponts Junior High.

École primaire St. Margaret’s Bay.

École primaire de Kingswood.

École secondaire Charles P. Allen.

École communautaire de Basinview Drive.

École de Bedford Sud.

École élémentaire Harry R. Hamilton.

École primaire de Millwood.

Lycée Millwood.

École primaire de Sackville Heights.

Lycée Sackville Heights Junior.

Le Halifax Regional Centre for Education a déclaré qu’une mise à jour serait fournie dimanche soir sur les fermetures d’écoles pour lundi.

Centres de confort

La municipalité régionale d’Halifax a déclaré l’état d’urgence local dimanche soir afin d’accéder à un soutien supplémentaire.

Des centres de confort ont été ouverts à :

Le centre communautaire Black Point and Area, 8579 St Margarets Bay Rd., sera ouvert de 8 h à 21 h le vendredi 2 juin.

Le centre communautaire Beaver Bank Kinsac, 1583, chemin Beaver Bank, sera ouvert de 8 h à 21 h le vendredi 2 juin.

Centre des Jeux du Canada, 26 Thomas Raddall Dr., ouvert 24 heures.

John W. Lindsay YMCA, 5640, rue Sackville, du lundi au vendredi de 5 h 45 à 22 h, samedi et dimanche de 7 h 45 à 20 h

YMCA communautaire, 2269, rue Gottingen, Halifax, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 22 h, samedi et dimanche de 8 h 30 à 17 h

Une clinique de santé primaire mobile sera disponible au centre de confort des Jeux du Canada mercredi de 9 h à 17 h. La clinique pourra fournir des soins pour les problèmes de santé non urgents, comme les renouvellements d’ordonnances, les symptômes respiratoires mineurs, les maux de gorge, les maux de tête, douleurs musculaires et soutien en santé mentale et en toxicomanie.