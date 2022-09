Les résidents de la N.-É. font le plein de carburant et de nourriture à l’approche de Fiona

Les habitants de la Nouvelle-Écosse se préparent alors que l’ouragan Fiona se dirige vers le nord en direction du Canada atlantique.

Les épiceries de toute la province étaient occupées dans les jours qui ont précédé l’arrivée prévue de la tempête samedi matin.

Les résidents ont également rejoint les files d’attente pour faire le plein de voitures et remplir les réservoirs de propane.

Fiona devrait apporter de fortes pluies, des vents violents, des ondes de tempête et des pannes de courant généralisées dans toute la province.

Certaines stations-service de la province ont rapidement signalé qu’elles étaient à court de carburant.

C’était le cas dans un Wilsons à Tantallon, en Nouvelle-Écosse. Cassidy Smith, une employée de la station, a déclaré que l’emplacement avait manqué d’essence ordinaire à deux reprises : une fois à 17 h le jeudi et une autre vers 1 h du matin le vendredi.

“Les deux derniers jours ont été absolument fous ici”, a déclaré Smith.

“Ce matin, il s’agissait simplement de dire aux gens que nous n’avions plus de carburant. Ensuite, notre chauffeur-livreur a dit que si le vent devenait trop fort, il y avait de fortes chances que des camions soient retirés de la route. Mais, espérons-le, nous pourrions potentiellement en avoir d’ici ce soir. .”

Les épiceries de la Nouvelle-Écosse ont été particulièrement occupées avant l’ouragan Fiona. (Soumis par Anna MacQuarrie)

Faten Alali a déclaré qu’elle avait déjà approvisionné sa maison en denrées non périssables pour ce week-end.

“Nous avons acheté des aliments en conserve”, a-t-elle déclaré. “J’ai tout chargé… bien sûr, nous avons fermé les fenêtres.”

Mary Wong, une résidente de Toronto, a déclaré que son vol de retour vers l’Ontario prévu samedi soir avait été annulé. En attendant, elle a acheté de la nourriture en attendant la fin de l’orage.

Les clients font la queue pour remplir les réservoirs de propane dans un Halifax Costco le jeudi 22 septembre 2022. L’ouragan Fiona devrait toucher terre en Nouvelle-Écosse samedi. (Radio Canada)

“Je suis dans un hôtel ici et je me dis : ‘Eh bien, et s’il se passe quelque chose ?'”, a déclaré Wong. “Les gens peuvent acheter de la malbouffe, j’ai acheté des carottes et du houmous, juste en préparation”, a-t-elle ajouté en riant.

Des gens font le plein de voitures le jeudi 22 septembre 2022 dans une station-service à Halifax. (Anjuli Patil/CBC)

Mike Meeds a acheté un générateur de 8 000 watts pour garder ses aliments au frais en cas de panne de courant. Il a déclaré que le magasin avait encore plusieurs générateurs à gagner vendredi midi.

“J’ai vécu [Hurricane] Juan. J’ai fait cinq jours sans électricité. Mieux vaut prévenir que guérir”, a-t-il déclaré alors que la pluie s’intensifiait.

“Espérez le meilleur, préparez-vous au pire.”

William Embleton-Lake faisait le plein de nourriture facile à manger.

“Ça va être amusant”, a-t-il déclaré en rangeant son véhicule sous une pluie battante. Il a dit que le magasin était bien approvisionné et calme lors de sa visite vendredi.

Premier ouragan

Dans une épicerie de Sydney, un groupe d’étudiants indiens de l’Université du Cap-Breton se préparaient à leur premier ouragan/tempête post-tropicale.

Akshay Camra a déclaré qu’ils s’approvisionnaient en nourriture et “préparaient de notre mieux”.

Les étudiants sont au Canada depuis seulement six mois et étaient préparés pour les blizzards hivernaux, mais ne s’attendaient pas à une tempête automnale.

“Excité parce que c’est ma première fois, et un peu terrifiant”, a déclaré Jasmeet Singh.

Ce groupe d’étudiants de l’Université du Cap-Breton est arrivé en mai de l’Inde. Ils se préparent à leur première grande tempête en Nouvelle-Écosse. (Michèle Brideau/Radio-Canada)

Fiona apporte avec elle des vents soutenus de 60 km/h qui sont attendus sur une grande partie de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, avec des vents soufflant à plus de 100 km/h.

Jeudi, Bob Robichaud, météorologue chargé de la préparation aux avertissements à Environnement Canada, a déclaré jeudi lors d’un point de presse que l’ouragan Fiona, qui devrait frapper la Nouvelle-Écosse est une tempête post-tropicale, sera une “tempête extrêmement forte et dangereuse”.

Feed Nova Scotia se prépare à un besoin accru

Karen Theriault de Feed Nova Scotia a déclaré qu’une crise comme une tempête exerce une pression et une angoisse mentale supplémentaires sur les personnes confrontées à l’insécurité alimentaire. L’organisme de bienfaisance tente de se préparer à la tempête depuis quelques jours.

Au moins 17 000 personnes dans la province utilisent une banque alimentaire chaque mois, a déclaré Thériault Matinée d’information Portia Clark, l’hôte d’Halifax.

Elle a dit que ce nombre n’inclut pas les personnes dans les refuges, les centres d’accueil et les autres programmes de repas.

La moitié de la nourriture que l’organisation distribue est fraîche et congelée, a-t-elle dit, ajoutant que deux camions se sont rendus au Cap-Breton jeudi pour livrer de la nourriture aux agences là-bas.

Après Dorian, l’organisation s’est rendu compte que la nourriture stockée dans ses entrepôts était vulnérable aux pannes de courant, a déclaré Theriault.

Pour protéger ses approvisionnements alimentaires, elle a installé un générateur de gaz naturel à son entrepôt de Burnside.

Elle a déclaré que les camions de Feed Nova Scotia seront sur la route tôt lundi pour livrer de la nourriture dans toute la province une fois qu’il sera sécuritaire de le faire.