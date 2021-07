Les résidents de la Floride se livrant à un concours de dégustation de tartes au citron vert ont divisé Internet

L’amour des gens pour la nourriture les amène parfois à participer à des concours alimentaires qui leur permettent de manger à leur guise. Cependant, une récente compétition alimentaire en Floride, aux États-Unis, a laissé aux internautes un arrière-goût étrange. Dans une vidéo partagée par l’agence de presse Reuters, vingt-cinq candidats à Key West, en Floride, se sont fourrés le visage dans des tartes de neuf pouces pour participer au Championnat du monde de dégustation de tartes au citron vert.

La vidéo montrait des participants avec les mains derrière le dos et portant des lunettes de protection pour éviter que tout le glaçage sur la tarte au citron vert ne ruine leur vision. On voit les participants engloutir la tarte enfouissant leurs visages dans le plat dans un délai déterminé. La vidéo montrait également des spectateurs acclamant et réalisant des vidéos des concurrents alors qu’ils se faisaient la course pour finir le plat. Le participant le plus rapide à terminer la tarte était Nicholas Luera qui a remporté le Pie Eating Championship. La vidéo, qui a été visionnée plus de 92,6 000 fois, a suscité des réactions mitigées de la part des internautes.

De nombreux internautes ont souligné comment de telles compétitions de consommation de nourriture se moquent des personnes dans d’autres parties du monde qui souffrent de la famine et de la faim. Comme l’a commenté un utilisateur : « Pendant ce temps, d’autres meurent de faim. Tant pis. » Un autre téléspectateur a souligné comment la compétition impliquant des foules de personnes sans masque facial, au milieu d’une pandémie, ignore la gravité de la situation alors même que la variante delta se propage à travers le pays. Un utilisateur s’est demandé si le Covid-19 était terminé dans la région. Les États-Unis ont signalé 33 770 444 cas et 6 06 218 décès par le virus jusqu’à présent.

Les internautes non américains ont été déconcertés par une telle compétition alimentaire, car cet utilisateur a commenté : « Je suis tellement confus par les États-Unis. »

La vidéo a également permis à quelques internautes de comparer l’engloutissement de nourriture à celui d’animaux tandis que certains s’en amusaient. « Wow! C’est de la sauvagerie ! » a écrit un utilisateur.

Alors qu’un utilisateur a eu une vision plus technique de cette compétition et a expliqué que les tartes sont principalement à la crème et que le but de l’événement est de devenir désordonné et « de ressembler à un idiot ».

Que pensez-vous de ce championnat de mangeurs de tarte au citron vert ?

