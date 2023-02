Les résidents de la Colombie-Britannique voteront sur un plan d’éradication des cerfs envahissants

Les résidents de l’île de Sidney auront bientôt le dernier mot sur la question de savoir si une proposition d’éradication des daims envahissants par Parcs Canada et ses partenaires sera autorisée à aller de l’avant.

Le 2 mars, les membres résidents des strates de l’île voteront sur l’éradication du cerf, qui n’est qu’une partie d’un projet plus vaste de restauration de l’écosystème impliquant Parcs Canada, les Premières Nations locales, les propriétaires de l’île, les autorités provinciales et l’Island Trust Conservancy.

Le vote de mars fait suite à un vote tenu en 2022 sur la question de savoir si les strates autoriseraient l’accès au projet, qui a initialement échoué malgré environ 55% des votes exprimés en faveur.

Mike Law, propriétaire d’une maison sur l’île et membre du conseil d’administration des strates, a déclaré que le vote initial nécessitait au moins 75% des votes pour être en faveur afin de passer, mais le tribunal de résolution civile de la province a été chargé de peser sur la question après deux des groupes de résidents ont déposé des revendications concurrentes.

Law a déclaré que le tribunal avait jugé qu’une majorité simple était suffisante pour constituer une approbation et a ordonné aux strates de tenir deux nouveaux votes – un pour décider d’approuver ou non l’éradication envahissante des cerfs, et un autre pour approuver ou non les travaux du projet axés sur l’élimination de la végétation envahissante et remplacer par des espèces indigènes, ce qui aura lieu plus tard cette année.

« Le groupe de propriétaires de Sidney Island prend une décision très difficile, mais c’est une décision qui est prise en gardant à l’esprit les meilleurs intérêts de l’île », a déclaré M. Law.

«Il y a un large camp de propriétaires qui croient que l’élimination des espèces envahissantes, à la fois végétales et animales, permettra la restauration et la régénération de l’écosystème de sapin de Douglas d’une importance critique sur l’île… d’un autre côté, il y a des propriétaires qui croient que le les cerfs sont sur l’île depuis longtemps et font maintenant partie de l’écosystème.

“Il y a une histoire de chasse sur l’île avec laquelle un certain nombre de propriétaires sont activement engagés et qui pensent que la population de cerfs est actuellement sous contrôle, il n’est donc pas nécessaire d’entreprendre une éradication complète.”

Alors que la question de savoir quoi faire avec la population envahissante de daims et la population indigène de cerfs à queue noire reste l’élément le plus débattu du projet de restauration plus large sur l’île, la surintendante de la réserve de parc national des Îles-Gulf, Kate Humble, a déclaré que le projet prévoyait également de restaurer la végétation indigène. et le contrôle de la végétation envahissante et la gestion à long terme pour restaurer la santé de la population indigène de cerfs à queue noire sur l’île.

Alors que le projet avancerait même si la communauté abattait l’éradication des cerfs envahissants, Humble a déclaré que ne pas résoudre ce problème réduirait considérablement l’efficacité de l’ensemble du projet. Le problème, dit-elle, est que les daims mangent la végétation jusqu’au sol, tuant complètement la plante. Les cerfs indigènes ne mangent généralement que les bourgeons d’une plante, ce qui permet à la plante de continuer à croître.

Le résultat au fil des ans, depuis que les colons ont introduit le daim au début des années 1900, est que l’écosystème côtier déjà vulnérable du sapin de Douglas est maintenant l’un des moins diversifiés des îles Gulf, et dans une grande partie de la forêt, le sol est très stérile, autre que de grandes des arbres. Bon nombre de ces espèces végétales qui ne se trouvent plus sur l’île sont importantes pour la médecine et les cérémonies autochtones.

Si l’éradication des cerfs était approuvée par les résidents de l’île, cet été verrait des évaluations d’impact détaillées de la proposition menées ainsi qu’un engagement accru avec les parties prenantes pour affiner l’approche exacte. L’hiver 2023 et 2024 est le moment où l’éradication réelle aurait lieu, pour s’assurer que les terres du parc sont exemptes de visiteurs, tandis que l’ensemble du projet de restauration de l’écosystème se terminerait en 2026.

