Les résidents de Kelowna vont peser sur l’emprunt de 241 millions de dollars pour la refonte du centre de loisirs

Les résidents de Kelowna sont sur le point d’avoir leur mot à dire sur l’emprunt de 241 millions de dollars par la ville pour réaménager le centre de loisirs Parkinson, ainsi que pour construire d’autres centres d’activités communautaires.

Un rapport du personnel adressé au conseil fixe au vendredi 15 septembre la date limite pour les résidents opposés à l’emprunt d’argent pour déposer une réponse via le processus d’approbation alternatif (AAP).

Il faudrait que 10 % (12 160) des résidents de Kelowna disent non pour que le PAA échoue.

Com. Ron Cannan a été le seul à voter contre le processus lorsqu’il a été examiné par le conseil en juin.

Le réaménagement de la RPC devrait coûter au moins 180 millions de dollars, avec 62 millions de dollars supplémentaires pour les travaux sur le site et hors site.

De plus, 36 millions de dollars ont été réservés pour les centres d’activités Glenmore et Mission, 4,5 millions de dollars pour le parc de loisirs Rutland et 5 millions de dollars pour des partenariats avec UBC Okanagan et Okanagan College.

Le coût total de tous ces projets est de 287,5 millions de dollars.

De plus amples détails sur le PAA seront bientôt mis à disposition par la ville.

