Les résidents de Kelowna rentrent chez eux alors que l’incendie de forêt du lac Walroy se tient

Le soulagement a été ressenti jeudi dans tout Kelowna alors que des centaines de personnes ont pu rentrer chez elles après l’annonce de l’incendie de forêt de Walroy Lake.

De nombreux habitants de la région ont pu rentrer chez eux alors que les ordres d’évacuation ont été rétrogradés en alertes d’évacuation. Cela signifie que les résidents peuvent rentrer chez eux, mais doivent néanmoins être prêts à repartir à tout moment si l’activité des incendies s’intensifie. Pour une carte des ordres d’évacuation et des alertes, visitez cordemergency.ca/map.

Dans le cadre du passage aux alertes, Glenmore Road a rouvert ses portes au public jeudi.

@kelownacapnews Mise à jour : 24 août, 16 h -Certains résidents de North Kelowna peuvent retourner dans leurs propriétés et Glenmore Road a été ouvert. #wildfire #kelowna ♬ son original – Kelowna Capital News

Dans la dernière mise à jour du BC Wildfire Services jeudi après-midi, la taille de l’incendie de forêt du lac Walroy a également été réduite, passant de 794 hectares à 733 hectares.

Transports Canada et le BC Wildfire Service interdisent l’utilisation de drones de toute taille à proximité d’un incendie de forêt. L’exploitation de tout aéronef non associé à des activités de lutte contre les incendies dans un rayon de cinq milles marins autour d’un incendie, y compris les véhicules aériens sans pilote (UAV ou drones), est illégale. Quiconque interfère avec les efforts de lutte contre les incendies de forêt s’expose à des sanctions allant jusqu’à 100 000 $ et/ou jusqu’à un an de prison.

Black Press Media se tiendra informé tout au long de la journée.

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023Dernières nouvellesKelownaOkanagan