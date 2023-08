Les résidents de Kelowna qui reviennent d’une évacuation suite à un incendie de forêt pourraient trouver les quartiers « différents »

Dans de nombreuses régions, la lutte active contre les incendies a eu lieu directement dans les cours et très près des habitations.

Alors que les résidents de Kelowna qui ont été évacués en raison de l’incendie de forêt de Walroy Lake rentrent chez eux, la ville prévient que leurs quartiers pourraient être différents de ce qu’ils étaient lorsqu’ils sont partis pour la première fois.

« Dans de nombreuses régions, la lutte active contre les incendies a eu lieu directement dans les cours et très près des maisons », indique un communiqué de la ville. « Les résidents sont priés de faire preuve de prudence à leur retour chez eux et peuvent trouver des informations sur kelowna.ca pour les aider. »

La ville a déployé tous les efforts possibles pour maintenir ses opérations et ses services pendant les incendies de forêt, tout en maintenant la sécurité publique comme priorité absolue, selon le communiqué.

« Il est important que tous les résidents et visiteurs se souviennent que la réouverture des zones touchées prend du temps pour des raisons de sécurité ainsi qu’en raison de la taille et de l’ampleur de cet événement. »

Des évaluations sont en cours sur un certain nombre de sites à Kelowna.

Des informations sur les impacts actuels des incendies de forêt sur les services, programmes et installations de la ville peuvent être trouvées ici, tandis que des ressources pour les résidents qui rentrent chez eux sont disponibles en cliquant ici.

