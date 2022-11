Les résidents de Kelowna peuvent avoir leur mot à dire sur le Houghton Active Transportation Corridor

Les résidents de Kelowna sont invités à examiner la phase finale du Houghton Active Transportation Corridor (ATC).

L’itinéraire est prolongé vers l’ouest le long du chemin Lester jusqu’au chemin Leathead, à travers l’autoroute 97 et le long de l’Enterprise Way où un nouveau pont a été installé pour donner accès à l’Okanagan Rail Trail (ORT).

Le projet comble un vide entre deux ATC existants et fournit le premier lien de Rutland au réseau plus vaste de Kelowna, y compris le centre-ville, le campus UBC Okanagan, l’aéroport international de Kelowna, plusieurs parcs, ainsi que des quartiers et des pôles d’emploi.

« Améliorer les moyens pour les résidents de se connecter dans toute la ville est une priorité, et les corridors de transport actif offrent des options pour amener les gens à l’extérieur, se déplacer et se rendre à destination en toute sécurité », a déclaré le maire Tom Dyas.

L’ATC Abbott, entre les avenues Rose et Cedar, prolonge le corridor Abbott vers le sud vers le nouveau parc riverain de Pandosy, offrant un chemin continu depuis le centre-ville.

Le projet Abbott et la phase actuelle de Houghton sont presque terminés. La phase finale de Houghton, s’étendant à l’est de Hollywood Road à Rutland Road, devrait commencer la construction au printemps 2023.

Les résidents peuvent examiner la phase finale du Houghton ATC ou poser des questions à l’équipe de conception via le site Web de la ville.

Kelowna compte plus de 70 kilomètres de sentiers hors route, 410 km de trottoirs et allées et 280 km de pistes cyclables. La ville a reçu un financement important des gouvernements provincial et fédéral pour les projets.

