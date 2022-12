Les résidents de Joliet disent qu’il n’y a pas de dynamitage à la carrière East Side – Shaw Local

Le conseil municipal de Joliet pourrait voter mardi sur une proposition visant à autoriser le dynamitage dans une carrière du côté est où des méthodes non explosives ont été utilisées dans le passé.

Lors d’une réunion d’atelier lundi, le conseil a entendu un groupe de résidents qui ont exhorté à ne pas voter ou au moins à retarder jusqu’à ce que l’on puisse en savoir plus sur l’impact potentiel sur les maisons, les écoles et même le Sunny Hill Nursing Home qui, selon eux, pourrait être ébranlé par explosions de carrière.

“Je suis profondément choquée que ce point soit même inscrit à l’ordre du jour”, a déclaré Boise Walker, affirmant que le dynamitage de la carrière pourrait causer des dommages structurels aux maisons de la région.

La carrière au nord-est de Richards Street et de Sandall Place fonctionne depuis des années en utilisant le concassage hydraulique des roches, selon un rapport du personnel sur la proposition.

Selon le rapport du personnel, le dynamitage produirait plus d’agrégats de roche pour le principal client de la carrière, PT Ferro Construction. Selon le rapport, l’entrepreneur en dynamitage Quick Supply Co. prévoit une explosion d’une durée de quelques secondes pas plus que tous les quelques jours et aussi rarement qu’une fois par mois.

Les membres du conseil qui ont assisté à une réunion communautaire organisée le mois dernier par les exploitants de la carrière pour les résidents vivant le plus près du site ont déclaré que les voisins semblaient satisfaits du plan.

“Il y avait quelques questions, et je crois que tout le monde était satisfait des réponses”, a déclaré Joe Clement, membre du conseil.

L’opposition vient d’un groupe d’habitants qui se sont exprimés ouvertement sur des projets industriels qui, selon eux, nuisent à la qualité de vie dans le sud-est de la ville en ajoutant des camions sur la route et font maintenant exploser les vibrations au sol.

Ils ont été rejoints par Suzanna Ibarra, une administratrice du canton de Joliet qui est une candidate probable aux élections municipales d’avril pour le siège du conseil du district 5 qui occupe le côté sud-est de la ville.

Ibarra a déclaré que la ville n’avait pas étudié l’impact potentiel du dynamitage, y compris l’effet qu’il pourrait avoir sur les nappes phréatiques de la région.

“Je suis très, très inquiète pour les habitants de cette zone, et j’en fais partie”, a déclaré Ibarra, s’identifiant comme une résidente du quartier d’Ingalls Park.

L’avocat Nathaniel Washburn, représentant le propriétaire de la carrière VN Land, a déclaré qu’il discuterait de la question en détail lors d’une audience publique qui précède le vote du conseil mardi.

Mais Washburn a déclaré qu’autoriser le dynamitage entraînerait moins de bruit et moins de pollution tout en augmentant l’efficacité de la carrière.

“Nous pensons qu’avec votre approbation, nous pouvons faire mieux et nous pouvons faire plus”, a déclaré Washburn au conseil.