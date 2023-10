Les résidents de Joliet discutent des plans pour le centre récréatif de Nowell Park – Shaw Local

JOLIET – Les résidents ont eu un premier aperçu mardi d’un projet de centre récréatif au parc Nowell à Joliet, offrant leurs réflexions sur les éléments suggérés et avançant quelques-unes de leurs propres idées.

Lors de la réunion de mardi au centre récréatif Hartman, le district de Joliet Park a offert aux résidents la possibilité de visualiser des plans et des photographies d’installations existantes ailleurs. Une quarantaine de personnes étaient présentes.

Daniel Atilano de Dewberry Architects, Inc. a présenté quatre plans conceptuels pour un centre de loisirs à Nowell Park. Le centre récréatif proposé comprendrait un terrain intérieur en gazon artificiel pour la pratique du football, de la crosse et du baseball sur champ intérieur. Il comprendrait également une piste de marche, un centre de remise en forme, des salles polyvalentes et une garderie pour les utilisateurs de l’installation.

Le projet nécessite environ trois à quatre acres de terrain et comprendrait la préservation du plus grand nombre d’arbres possible.

Après la présentation, les résidents ont été encouragés à poser des questions et à exprimer leurs opinions. Ceux qui ont profité de l’occasion pour prendre la parole étaient optimistes, mais estimaient que les terrains de basket-ball intérieurs étaient une priorité par rapport aux terrains de football et de crosse en salle.

Les résidents étaient également préoccupés par les coûts associés à l’utilisation des installations et des programmes destinés aux personnes âgées. D’autres suggestions comprenaient une piscine, une patinoire extérieure et des programmes adaptés à la diversité de la communauté.

Il y a également eu une brève discussion sur la nécessité pour cet établissement d’être autosuffisant, comme l’Inwood Athletic Club.

Sharon Merwin, de la Commission de préservation historique de Joliet, a exprimé ses inquiétudes concernant la valeur historique des structures existantes. Elle a suggéré que la nouvelle structure intègre des caractéristiques des structures existantes afin de préserver une partie importante de l’histoire de Joliet.

Denise Winfrey, du conseil d’administration du comté de Will, a qualifié cette réunion de « bon début », mais a estimé que davantage de discussions étaient nécessaires avant qu’un plan final ne soit approuvé.

« Les gens devraient avoir la possibilité de dire ce dont ils ont besoin et comment ils veulent que leur argent soit dépensé », a déclaré Winfrey.

« Dans un esprit d’inclusion, utilisez-nous pour diffuser l’information. C’est notre référendum », a déclaré Amy Sanchez du conseil de quartier de Collins Street.

À la fin de la réunion, le président du conseil d’administration du district de Joliet Park, Glen Marcum, a remercié les résidents pour leur temps.

« C’est votre quartier de parc », a déclaré Marcum. « Les gens doivent s’exprimer. »

L’installation de loisirs est l’un des projets qui seront financés par un référendum obligataire approuvé par les électeurs en novembre.

Des réunions futures sont prévues concernant le centre récréatif de Nowell Park, mais aucune date n’a été annoncée. Pour plus d’informations, visitez www.jolietpark.org.