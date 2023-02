Les résidents de Hong Kong se démènent pour se débarrasser des produits CBD après que l’interdiction les ait mélangés à l’héroïne et à la cocaïne

Les habitants de Hong Kong se sont précipités pour jeter tous les produits à base de cannabidiol (CBD) dont ils disposent alors que la ville institue une interdiction à partir de mercredi.

“A partir du 1er février, le cannabidiol, alias CBD, sera considéré comme une drogue dangereuse et sera supervisé et géré par l’Ordonnance sur les drogues dangereuses”, a déclaré l’agent de renseignement des douanes Au-Yeung Ka-lun lors d’un point de presse. “A partir de ce moment, le transport de CBD pour la vente, y compris l’importation et l’exportation, ainsi que la production, la possession et la consommation de CBD, seront illégaux.”

Les nouvelles sanctions incluront jusqu’à la prison à vie et à Hong Kong 5 millions de dollars (environ 638 000 dollars) d’amendes pour l’importation, l’exportation ou la production de CBD. La possession à elle seule peut entraîner une peine maximale de sept ans et une amende de 1 million de dollars (environ 128 000 dollars) à Hong Kong.

Le Wall Street Journal a rapporté que les entreprises et les résidents ont commencé à se débarrasser de leurs produits avant l’entrée en vigueur de la loi.

LA COLOMBIE-BRITANNIQUE DEVIENT LA PREMIÈRE PROVINCE AU CANADA À DÉRIMINALISER L’HÉROÏNE, LE FENTANYL, LA COCAÏNE ET D’AUTRES DROGUES DURES

Des produits tels que des huiles, des boissons et des gommes infusées de CBD ont disparu des rayons des magasins et les autorités ont mis en place des boîtes d’élimination dans toute la ville pour que les résidents puissent déposer les articles concernés.

Les autorités ont jusqu’à présent collecté quelque 77 400 produits à base de CBD en date de dimanche, selon un communiqué du gouvernement, principalement composés de produits de soin de la peau, d’huiles comestibles et de compléments alimentaires.

UN MÉDECIN DE LA RÉGION DE DETROIT CONDAMNÉ À PRÈS DE 17 ANS DE PRISON POUR UN VASTE PROGRAMME D’OPIOD

Les magasins ont réduit les prix sur le stock restant lors d’une vente de feu pour vider les étagères et réorienter l’activité commerciale.

Le gouvernement a annoncé l’interdiction l’année dernière en invoquant la difficulté d’isoler le CBD pur du cannabis, ce qui entraîne la possibilité d’une contamination par le THC pendant la production.

Chan Kai-ho, un commandant divisionnaire du Commandement de l’aéroport du département, a déclaré que les forces de l’ordre s’occuperaient de l’application au cas par cas. L’interdiction vise à renforcer les efforts de Hong Kong pour appliquer une politique de tolérance zéro envers les drogues.

TRANQUILIZER POUR ANIMAUX TROUVÉ DANS PLUS DE 90 % DE L’APPROVISIONNEMENT EN MÉDICAMENTS DE PHILLY, ‘TRANQ’ MANGE LA PEAU DES UTILISATEURS, MENANT À DES AMPUTATIONS

Le gouvernement vise à éliminer le cannabis, la cocaïne, l’ecstasy, l’héroïne, la kétamine et la “glace”, et il a averti les voyageurs de ne pas apporter de produits CBD à Hong Kong depuis l’étranger.

Des sanctions pénales pour la vente et l’utilisation sont également appliquées pour la marijuana.

Dans l’un des cas les plus médiatisés, Jaycee Chan, le fils de la star d’action de Hong Kong Jackie Chan, a purgé une peine de six mois en 2014-2015 pour avoir permis à des gens de consommer de la marijuana dans son appartement de Pékin au milieu d’une répression contre les stupéfiants illégaux en la capitale chinoise.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La plupart des pays asiatiques maintiennent des lois strictes sur les drogues et appliquent des sanctions sévères aux contrevenants, y compris la peine de mort, à l’exception de la Thaïlande, qui a légalisé la culture et la possession de marijuana l’année dernière.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.