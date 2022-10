Les résidents de Floride attendent un lent retour du pouvoir après Ian

Près d’une semaine après que l’ouragan Ian s’est abattu sur la Floride et a creusé un chemin de destruction dans les Carolines, des centaines de milliers de personnes ont dû faire face à une autre journée sans électricité mardi alors que les sauveteurs poursuivaient leur recherche de toute personne coincée dans des maisons inondées et endommagées.

Au moins 79 personnes ont été confirmées mortes par la tempête : 71 en Floride, cinq en Caroline du Nord et trois à Cuba depuis que Ian a touché terre sur l’île des Caraïbes le 27 septembre, un jour avant qu’elle n’atteigne la Floride.

Le nombre de décès liés à la tempête a augmenté ces derniers jours en raison des dangers posés par le nettoyage et du fait que les équipes de recherche et de sauvetage parcourent certaines des zones les plus durement touchées de la Floride.

Les responsables ont déclaré que lundi, plus de 2 350 personnes avaient été secourues dans tout l’État.

La restauration de l’alimentation est prioritaire

Christina Barrett marche parmi les meubles endommagés par l’eau devant sa maison à North Port, en Floride, mardi. Les habitants de la côte ouest de la Floride continuent de nettoyer après que l’ouragan Ian a touché terre la semaine dernière. (Chris O’Meara/Associated Press)

Ian a coupé l’électricité à 2,6 millions de clients à travers la Floride après avoir rugi à terre avec des vents de 241 km/h et une puissante onde de tempête.

Depuis, les équipes travaillent fébrilement pour remettre en état les infrastructures électriques. Les responsables de l’État ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que le courant soit rétabli d’ici dimanche pour les clients dont les lignes électriques et autres infrastructures électriques sont toujours intactes.

À Naples, Kelly Sedgwick venait de voir des images d’actualités lundi sur la dévastation causée par Ian, grâce au courant qui a été rétabli quatre jours après que l’ouragan a frappé sa communauté d’environ 22 000 personnes sur la côte du Golfe.

Elle s’est dite “soulagée” d’avoir retrouvé son pouvoir et a félicité les équipages pour leur travail acharné : “Ils ont fait un travail remarquable.”

À quelques kilomètres au nord le long de la côte, à Bonita Springs, la famille de Catalina Mejilla n’a pas eu autant de chance. Elle utilisait toujours un générateur emprunté pour essayer de garder ses enfants et leur grand-père au frais au milieu des températures dans la zone généralement humide qui atteignaient environ 30 degrés Celsius.

“La chaleur est insupportable”, a déclaré Mejilla. “Quand il n’y a pas d’électricité… nous ne pouvons pas faire de nourriture, nous n’avons pas d’essence.”

Elle a ajouté: “Je pense qu’ils devraient donner le pouvoir aux personnes qui en ont le plus besoin.”

Mardi, les résidents traversent un quartier inondé de North Port, en Floride. (Chris O’Meara/Associated Press)

Environ 430 000 foyers et entreprises en Floride étaient toujours sans électricité mardi matin.

La restauration de l’électricité est toujours un défi majeur après des ouragans majeurs, lorsque des vents violents et des débris volants peuvent renverser des lignes électriques ou des parties importantes de l’infrastructure électrique.

Eric Silagy, président et chef de la direction de Florida Power and Light, a déclaré que le service public avait investi 4 milliards de dollars américains au cours des 10 dernières années pour renforcer son infrastructure en faisant des choses telles que l’enfouissement de plus de lignes électriques, notant que 40% de son système de distribution est maintenant clandestinement.

Florida Power and Light – le plus grand fournisseur de l’État – utilise également davantage de technologies telles que les drones pour obtenir une meilleure image des dommages causés au système. Il utilise des capteurs dans les sous-stations qui peuvent les alerter en cas d’inondation afin qu’ils puissent fermer certaines parties du système avant l’arrivée de l’eau.

Le service public s’attend à ce que le courant soit rétabli dans 95% de ses zones de service d’ici la fin de la journée de vendredi, a déclaré Silagy.

La tempête est maintenant un nord-est

Les résidents derrière une pancarte «vous pillez, nous tirons» nettoient mardi leur propriété inondée à North Port, en Floride. Les résidents de la région continuent de nettoyer à la suite de l’ouragan Ian. (Chris O’Meara/Associated Press)

Le président Joe Biden et son épouse, Jill Biden, prévoient de se rendre en Floride mercredi. Le président américain était à Porto Rico lundi, promettant de “tout reconstruire” après que l’ouragan Fiona a coupé toute l’électricité de l’île il y a deux semaines.

Ailleurs, les restes de l’ouragan, maintenant un nord-est, n’en avaient pas fini avec les États-Unis. De fortes pluies sont tombées mardi de Philadelphie à Boston, mais pas assez pour provoquer des inondations.

Les vents terrestres de la tempête provoquent des inondations océaniques mineures à marée haute des Outer Banks de Caroline du Nord à Long Island, New York.

“Si les gens n’avaient pas tenu compte des avertissements, je pense que cela aurait pu être bien pire”, a déclaré mardi le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper.