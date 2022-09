Les résidents de DeKalb invités à l’événement virtuel du Citizens Utility Board le 19 septembre – Shaw Local

DeKALB – Le Citizens Utility Board organisera une présentation virtuelle sur l’énergie solaire communautaire pour les petites entreprises, les églises, les organisations à but non lucratif et les municipalités à 19 heures lundi sur Zoom.

La conférencière, Marina Minic, discutera du fonctionnement de l’énergie solaire communautaire et de ce qu’implique une candidature pour faire partie d’un projet solaire. Les participants sont également invités à s’inscrire auprès de l’une des huit entreprises proposant l’énergie solaire communautaire dans l’Illinois. Les organisations ou les individus doivent avoir un compte avec ComEd ou Ameren pour s’inscrire.

L’inscription est obligatoire pour y assister. Pour RSVP, visitez us06web.zoom.us/meeting/register/tZAlcu6rrzIpG9bobtEB2PmYLvEKQLOcCMtv.