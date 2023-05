Les résidents de DeKalb débattent de 2 propositions de développement pour le quartier Annie Glidden North sur un terrain vacant appartenant à la ville – Shaw Local

Malia James, de DeKalb, pose une question à Clint-Michael Reneau, vice-président des affaires étudiantes à la Northern Illinois University, après avoir parlé du projet de NIU Center for Greek Life lors de la réunion d’information du jeudi 18 mai 2023 à New Hope Église baptiste missionnaire à DeKalb. La réunion a porté sur les plans proposés pour le terrain vacant au coin de Blackhawk Road et Hillcrest Drive à DeKalb. (Mark Busch – [email protected])