Les résidents de Charlottetown ont été priés de rester chez eux à la suite de l’ouragan Fiona

La police de Charlottetown demande aux résidents de rester à l’écart des routes et de s’abriter sur place une journée entière après que l’ouragan Fiona a ravagé l’Île-du-Prince-Édouard, laissant la grande majorité des résidents de l’île toujours sans électricité ni chauffage dimanche matin.

L’ouragan Fiona a frappé l’Î.-P.-É. tôt le matin samedi, avec de fortes pluies et des vents de plus de 170 km/h. Des dégâts matériels importants ont été signalés, mais aucun blessé grave n’a été signalé.

Les conditions à travers l’île sont restées dangereuses tout au long de la journée de samedi alors que la province a été frappée par des vents violents et de la pluie, ce qui a rendu difficile l’évaluation des dommages – et encore moins le début de la longue tâche de restauration des infrastructures.

Les routes de toute la province sont restées bloquées par des arbres abattus et des lignes électriques dimanche matin, rendant les déplacements dans la province difficiles et dangereux. Certaines routes de Charlottetown ont été bloquées pour permettre aux équipes de travailler sans encombre.

Les équipes donnent la priorité aux routes principales autour des casernes de pompiers et des centres d’accueil, selon un communiqué de presse publié dimanche par la ville de Charlottetown.

“En aucun cas, les résidents ne doivent tenter de dégager des arbres ou des branches des lignes électriques tombées”, indique le communiqué.

La ville demande également aux habitants de ne pas entasser de débris sur la route.

“Si vous pouvez le faire en toute sécurité, veuillez placer des tas de débris de taille gérable sur le bord de la route et loin des trottoirs. Cela aidera les équipes de la ville pendant le long processus de nettoyage à venir”, indique le communiqué.

Le service cellulaire et l’accès à Internet sont restés intermittents dimanche matin, rendant la communication peu fiable.

Un porte-parole de Bell Aliant a déclaré à CBC News que la majorité des sites sans fil de l’entreprise à l’Île-du-Prince-Édouard fonctionnaient soit sur batterie de secours, soit sur génératrices. Les responsables d’Eastlink ont ​​déclaré que les arbres, les poteaux et les lignes abattus créaient des défis pour les équipages. Et Rogers a déclaré dans un communiqué que des équipes venaient de l’Ontario et du Québec pour aider.

Le chef de la police de Charlottetown, Brad MacConnell, a déclaré à CBC News dimanche matin qu’il n’était toujours pas sûr pour les résidents de s’aventurer à l’extérieur, sauf en cas d’urgence.

“Nous demandons aux gens de rester chez eux sauf en cas d’absolue nécessité”, a-t-il déclaré.

“Restez chez vous à moins que vous n’ayez absolument besoin d’aller quelque part, comme un centre d’accueil ou un endroit dans le besoin. Ce n’est pas le moment d’être curieux de savoir ce qui se passe dans notre communauté, ce n’est pas le moment d’être imprudent dans vos actions en exposant vous mettre en danger… et ce n’est pas le moment d’être égoïste quand il s’agit de ces choses.”

MacConnell a déclaré que les équipages n’avaient pas été en mesure de procéder à une évaluation complète des dégâts dimanche, mais il y a “beaucoup de dévastation” et à peine une zone de la ville qui n’a pas été significativement touchée.

“Je ne pense pas que les gens apprécient pleinement le danger qui existe dans la communauté en ce moment”, a-t-il déclaré.

“C’est incroyable la différence d’une journée dans la météo, mais les défis de Fiona sont toujours avec nous et nous y travaillons.”

MacConnell a déclaré que les équipes de travaux publics travaillaient avec Maritime Electric pour ouvrir des routes au personnel des services d’urgence.

Plus de 82 000 clients de Maritime Electric étaient toujours sans électricité dimanche matin. (Radio-Canada)

Des coupures de courant généralisées subsistent

À 10 h 30, plus de 82 000 clients de Maritime Electric étaient toujours hors tension.

Le porte-parole de Maritime Electric, Kim Griffin, a déclaré qu’environ 60 équipages étaient sur la route depuis 6 h 30 dimanche matin pour évaluer les dégâts à travers l’île, ainsi qu’un hélicoptère recueillant des informations depuis les airs.

“Il y a eu une quantité incroyable de dévastation”, a-t-elle déclaré.

“Nous ressentons certainement pour nos clients non seulement d’être sans électricité, mais aussi pour la dévastation de notre île.”

Griffin a déclaré que l’évaluation des dégâts prendrait au minimum le reste de la journée de dimanche. Lorsqu’on lui a demandé quand les résidents devraient s’attendre à ce que le courant soit rétabli, Griffin a répondu qu’elle ne savait tout simplement pas – et a averti que cela pourrait prendre jusqu’à 48 heures de plus.

Maritime Electric a déjà des équipages de l’extérieur de la province qui l’aident, et Griffin a déclaré que d’autres équipages des provinces voisines sont en route.

“Je peux vous assurer que nous avons plus d’équipages que jamais auparavant”, a-t-elle déclaré.

Maritime Electric a également rappelé aux résidents de supposer que les lignes électriques tombées sont sous tension et restent dégagées.

Certaines routes de Charlottetown ont été bloquées dimanche pour permettre aux équipes de nettoyer les arbres tombés de l’ouragan Fiona. (Shane Ross/CBC)

La reprise des voyages et du transit n’est pas claire

De nombreuses personnes sont sorties de chez elles samedi pour constater les dégâts. (Shane Ross/CBC)

Mike Cassidy de T3 Transit – qui opère à Cornwall, Charlottetown, Stratford et Summerside – a déclaré que des équipes étaient au terminal pour préparer les véhicules dimanche matin.

“En ce moment, nos vies à l’Île-du-Prince-Édouard ont radicalement changé avec l’ouragan Fiona”, a-t-il déclaré.

“Tout ce que nous faisons sur le plan opérationnel doit changer. Le transport en commun ne peut pas sortir dans les rues lorsqu’il n’y a pas de magasins, pas d’entreprises, pas d’épiceries, ouvertes … Nous sommes prêts à partir à tout moment lorsque nous entendons ce qui se passe. ”

Si le courant n’est pas rétabli dans les prochains jours, a déclaré Cassidy, la capacité de la flotte à accéder au diesel pourrait être compromise.

La plupart des vols à destination et en provenance de l’aéroport de Charlottetown ont été annulés dimanche, alors que le PDG de l’aéroport de Charlottetown, Doug Newson, a déclaré que les équipages étaient occupés à évaluer les dommages et à nettoyer la propriété.

“Globalement, quand vous regardez l’infrastructure, elle est en assez bon état. Le terminal lui-même n’a pas vraiment subi de dommages majeurs à part un peu d’eau et l’infrastructure de la piste à ce stade semble plutôt bonne”, a-t-il déclaré.

“Je pense que dans l’ensemble, nous sommes assez satisfaits de la façon dont l’aéroport s’est comporté.”

Newson a déclaré que l’aéroport espère rouvrir dès que possible. Le statut des vols prévus pour arriver et partir plus tard dimanche devait être déterminé, mais Newson a déclaré que des vols supplémentaires et des avions plus gros étaient ajoutés au programme de lundi. Il a conseillé aux voyageurs de vérifier à l’avance et de vérifier auprès de leur compagnie aérienne pour connaître le statut de leurs vols.