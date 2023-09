Les résidents de Casa Loma se préparent à l’évacuation grâce au programme de protection contre les incendies

Les incendies de forêt du complexe Grouse et les évacuations qui ont suivi soulignent l’importance de se préparer à l’arrivée de John Martin, un résident de West Kelowna.

Le capitaine à la retraite du service d’incendie de Toronto avait déjà un plan en place lorsque l’incendie de forêt de McDougall Creek a mis sa communauté de Casa Loma en alerte.

Martin a développé un programme de protection contre les incendies, similaire à ceux mis en œuvre dans les immeubles de bureaux, dans lequel des dizaines de ses voisins se sont mobilisés pour assumer la responsabilité des centaines de maisons de la communauté.

« J’ai 11 pompiers et ils s’occupent de 40 à 50 maisons », a-t-il déclaré.

Ils ont collecté des informations telles que les numéros de téléphone portable, les e-mails, le nombre de personnes dans chaque maison, y compris toute personne ayant des problèmes de mobilité ou de troubles cognitifs, ainsi que les dangers potentiels tels que les produits chimiques ou le carburant stocké.

Une fois la communauté en alerte d’évacuation, les résidents ont été immédiatement informés et un plan d’action a été mis en place.

« Ils (les pompiers) étaient bien sûr en mesure de leur communiquer en permanence la transition si jamais nous donnions un ordre d’évacuation », a ajouté Martin.

Les résidents ont également été informés quotidiennement de tout changement, y compris d’éventuels incendies localisés, des procédures de détection d’incendie et des prévisions météorologiques.

Martin a ajouté que les personnes ayant des problèmes de mobilité ont été encouragées à évacuer pendant la phase d’alerte, tandis que d’autres partaient également volontairement.

« C’était une évacuation calme et précise pendant la phase d’alerte, sans que personne ne panique car ils savaient qu’ils recevaient des informations en permanence. »

Le plan a également l’approbation du chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund.

« Il connaît un contact direct qu’il peut joindre et qui peut également transférer des informations et des communications de manière rapide et précise », a déclaré Martin.

Il a souligné qu’être préparé peut potentiellement sauver des vies.

« Les gens ne réagissent pas toujours rapidement aux informations d’urgence, et de nombreuses personnes âgées ne sont pas souvent sur leur téléphone ou leur ordinateur. Avec un plan comme le nôtre, un service d’incendie peut compter sur quelques personnes seulement pour faire passer le message.

Martin a souligné qu’un programme de protection contre les incendies peut fonctionner dans n’importe quel quartier et a souligné qu’il doit être gérable.

« Il faut juste que les individus s’en chargent », a-t-il ajouté. « Prenons Glenrosa, où vous avez 3 000 maisons, vous aurez besoin d’un très grand nombre de gardes-incendie pour pouvoir gérer cela. »

Il propose d’aider gratuitement les communautés intéressées à avoir un programme similaire.

« Pompier un jour, pompier toujours. Je veux aider la communauté autant que je peux.

Martin peut être contacté par e-mail à [email protected].

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023Ville de West KelownaÉvacuation en cas d’incendie