Les résidents de Campton Hills s’inquiètent de l’impact de la mise à jour du zonage sur leurs chevaux et leurs poulets – Shaw Local

CAMPTON HILLS – Dans le vaste domaine de 2,76 acres de Julie Domaracki à Campton Hills, les chevaux sont au pâturage tandis que ses poules gloussent et picorent.

Southern Belle, le palomino, court partout tandis que le poney brun, Autumn, est sur le dos, roulant dans l’herbe, les jambes relevées.

Des poulets bruns d’apparence identique nommés Cheryl et Carol sont venus à la maison pour voir qui était nouveau, tandis que la Karen noire et blanche et la Betty grise étaient dans la grange.

Une poule blanche, Susan, connue sous le nom d’Easter Egger, était blottie dans les bras de Domaracki.

Elle est une Easter Egger parce qu’elle pond des oeufs bleus.

Julie Domaracki, résidente de Campton Hills, avec une de ses poules, Susan. Domaracki possède deux chevaux et cinq poulets. Elle craint que les efforts de rezonage du village restreignent les chevaux en exigeant des permis d’utilisation spéciaux et exigent des licences pour les poulets. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Domaracki a déclaré qu’elle et d’autres personnes vivant dans la subdivision Equestrian Estates craignaient que les travaux du village pour mettre à jour son zonage ne leur enlèvent le droit d’avoir des chevaux et des poulets sur moins de quatre acres, nécessitant des permis d’utilisation spéciaux pour les chevaux et des licences pour les poulets.

“Nous avons tous déménagé à Campton Hills pour avoir des biens et avoir ces animaux”, a déclaré Domaracki. “J’ai deux chevaux, cinq poules et deux chiens.”

En tant qu’infirmière exerçant un travail stressant, Domaracki a déclaré qu’elle tirait paix et joie de ses animaux lorsqu’elle rentrait à la maison – et qu’elle souhaitait préserver cela.

Le président du village, Michael Tyrrell, a déclaré que toute cette inquiétude était un gaspillage d’énergie à cause de la désinformation diffusée sur les réseaux sociaux.

“C’est beaucoup de bruit pour rien”, a déclaré Tyrrell. « Ils ne font pas attention. Tout le monde ne vit pas sur deux ou trois acres. Nous avons des gens avec 6/10e d’acre et vous ne pouvez pas avoir deux chevaux. Cela ne fonctionne pas. Ils ramassent des bribes d’informations et les font exploser.

Campton Hills s’est constituée en société en 2007 et a adopté l’ordonnance de zonage du comté de Kane comme la sienne.

Tyrrell a déclaré que le village avait utilisé un urbaniste et un comité directeur qui travaillaient à la mise à jour de cette ordonnance de zonage depuis 2013.

Maintenant, les recommandations ont été discutées lors de réunions – pas pour action, a-t-il dit.

Lors de la dernière réunion, Tyrrell a dit aux résidents du lotissement de Domaracki que les changements de zonage en cours de discussion ne les affecteraient pas du tout.

“Nous ne limitons pas les chevaux à quatre acres ou aux licences pour les chevaux”, a déclaré Tyrrell.

Un problème avec les personnes qui ont trop d’animaux et pas assez d’espace est les tas de fumier de cheval dans une cour avant pendant une période prolongée, a déclaré Tyrrell.

Cela affectera les personnes ayant des terrains plus petits avec trop d’animaux et où elles ne peuvent pas entretenir leur propriété ou leurs animaux, sur la base des plaintes des voisins, a déclaré Tyrrell.

Et de toute façon, c’est une discussion continue pour une mise à jour de zonage qui est “en cours”, a déclaré Tyrrell

Mais Domaracki souligne un projet d’ordonnance de zonage qui identifie le zonage R-2 – sa subdivision – et l’ordre du jour d’une réunion spéciale du 6 septembre, qui a répertorié cela et le zonage R-3 comme nécessitant des permis d’utilisation spéciale pour garder des chevaux.

L’ordre du jour énumère également les règles d’autres communautés concernant les chevaux, les poulets et le bétail, telles que recherchées par le personnel du village. Les communautés considérées comme ayant des caractéristiques semi-rurales et rurales similaires qui ont été contactées étaient : Homer Glen, Montgomery, Elburn, Barrington, Wayne, South Barrington, Inverness, Hampshire et Sleepy Hollow.

Homer Glen exige une utilisation spéciale pour les chevaux et Wayne autorise deux chevaux ou autre bétail sur deux acres, selon l’ordre du jour.

Il répertorie Montgomery, Elburn, Barrington, South Barrington, Inverness, Hampshire et Sleepy Hollow comme n’autorisant pas du tout les chevaux, selon l’ordre du jour.

Le même ordre du jour répertorie également un projet de code de zonage avec des permis de poulets dans les zones résidentielles, mais il n’a pas été inclus dans la discussion ce soir-là, a déclaré Tyrrell.

Le village voulait savoir ce que les autres communautés avaient appris avec leurs règles de zonage, a-t-il dit.

“Nous allons créer un ensemble de normes que vous voulez vous assurer que vous ne les sortez pas de nulle part”, a déclaré Tyrrell.

Les points à l’ordre du jour ont été inscrits non seulement en raison des efforts de transparence du village, a-t-il dit, mais dans le cadre de sa discussion en cours sur le zonage. Le village a tenu plusieurs réunions et envoyé FAQ aux résidents à ce sujet.

“Les points à l’ordre du jour sont des propositions de discussion, pas d’action”, a déclaré Tyrrell. “Rien n’a été voté. … Les gens croient malheureusement aux médias sociaux avant d’enquêter par eux-mêmes sur les faits. Et il y a toujours une petite minorité qui se retourne et ignore les faits.

Mais pour Domaracki, le problème est la confiance : elle a dit qu’elle ne faisait pas confiance au village ou à Tyrrell. Et voir l’ordre du jour qui demandait un permis spécial pour les chevaux dans sa zone de zonage est ce qui a suscité son inquiétude.

Elle n’était pas influencée par le fait que l’ordre du jour énumérait ces points pour discussion uniquement, pas pour action.

“C’est là que nous nous sommes inquiétés – qu’il incluait nos lots de taille”, a déclaré Domaracki.

Son voisin Michael Warick, qui possède également des chevaux et des poulets, a déclaré que la confiance est également un facteur dans son point de vue en raison de “la façon dont l’agenda change si radicalement”.

“Nous parlons de zonage et de réglementation, et cela change de réunion en réunion en réunion pour être plus stricts sans aucune raison”, a déclaré Warick.

Warick a déclaré qu’il contesterait également l’idée que toutes ces questions sont simplement à discuter et non à agir.

« Le consultant a fait tout cela pendant six ans. Que faites-vous (Tyrrell) au-delà de cela pour le rendre plus strict ? » dit Warick. « Ils rejettent les recommandations du consultant. … Il n’y a aucune raison pour laquelle ils font cela et ils changent en un rien de temps.

Les consultants en urbanisme Camiros Ltd. ont créé un projet d’ordonnance de zonage de 137 pages pour Campton Hills, publié en août 2019 et présenté lors d’un audience publique le 25 avril cette année, les records montrent.

La Projet de zonage de Camiros ne recommande pas d’utilisations spéciales pour les chevaux ou de licences pour les poulets, selon les pages 75 et 72.

“Ils recommandaient toutes sortes de caractéristiques urbaines”, a déclaré Tyrrell à propos du consultant en urbanisme Camiros. «Nous nous sommes battus avec eux pour éliminer des éléments qui étaient vraiment des éléments urbains – concessionnaires automobiles, aéroports, parkings à plusieurs niveaux. … C’était un consultant et un organisme de recommandation qui nous a aidés.

Parmi les caractéristiques initialement négligées par Camiros figuraient les chevaux, et le comité directeur et le personnel ont continué à travailler sur ces éléments, a déclaré Tyrrell.

“C’est une évolution”, a déclaré Tyrrell à propos du processus de zonage.